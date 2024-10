Nghệ An: Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Truông Bồn

Trong tỉnh

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An và Huyện ủy Đô Lương tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Truông Bồn vào tối qua 11-10.