Nghệ An chi hơn 140 tỉ đồng bố trí nơi ở an toàn cho dân vùng lũ

Quyết định được UBND tỉnh Nghệ An đưa ra trong bối cảnh nhiều địa phương như Mỹ Lý, Mường Típ và Nhôn Mai phải hứng chịu mưa lũ kéo dài, sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh mất nhà, phải sơ tán khẩn cấp.

Việc xây dựng các khu tái định cư được xem là giải pháp căn cơ để người dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Do ảnh hưởng mưa lũ, xã miền núi Nghệ An đã chịu thiệt hại nặng nề

Theo kế hoạch, xã Mỹ Lý là địa bàn có số dự án tái định cư nhiều nhất. Tại bản Xiềng Tắm, khu tái định cư mới sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 15ha, đủ điều kiện bố trí chỗ ở cho gần 100 hộ dân.

Cùng với đó, khu tái định cư tại bản Xằng Trên, rộng khoảng 10ha, sẽ tiếp nhận hơn 80 hộ. Hai dự án này sử dụng tổng nguồn vốn 93 tỉ đồng.

Tại xã Mường Típ, tỉnh đầu tư hai khu tái định cư phục vụ người dân các bản chịu ảnh hưởng trực tiếp của sạt lở đất. Khu tái định cư dành cho cụm bản Xốp Típ, Xốp Phong có diện tích khoảng 1,7ha, bố trí chỗ ở cho 23 hộ.

Trong khi đó, khu tái định cư tại bản Ta Đo được xây dựng trên khu đất khoảng 3ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 21 hộ dân, với tổng vốn đầu tư mỗi dự án dự kiến 19,5 tỉ đồng.

Nhà người dân bị thiệt hại do bão lũ

Riêng tại xã Nhôn Mai, khu tái định cư tập trung sẽ được hình thành tại bản Na Hỷ, trên diện tích khoảng 8ha. Dự án có tổng kinh phí khoảng 8 tỉ đồng, nhằm di dời 16 hộ dân bản Phá Mựt ra khỏi khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Không dừng lại ở việc bố trí đất ở, các khu tái định cư được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu như giao thông nội khu, điện sinh hoạt, cấp nước sạch, san nền và kè chống sạt lở.

UBND tỉnh Nghệ An giao chính quyền cấp xã trực tiếp làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng và tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Để rút ngắn thời gian triển khai, các dự án được áp dụng cơ chế xây dựng khẩn cấp, cho phép lược bỏ nhiều thủ tục trung gian, giúp người dân sớm có nơi ở ổn định sau những tổn thất nặng nề do thiên tai.

Theo thống kê, trong năm 2025, mưa bão và lũ quét đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nghệ An, làm 12 người tử vong, 31 người bị thương. Hơn 106.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, cùng hàng nghìn công trình giáo dục, y tế hư hỏng, với tổng thiệt hại kinh tế ước tính gần 9.000 tỉ đồng.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: Báo Văn Hóa