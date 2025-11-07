N.a.m sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh t.ử v.o.n.g sau khi bị bạn khác trường đ.á.n.h

Sau một thời gian điều trị, em M. (trú thôn 3, xã Cẩm Lạc), là học sinh lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc đã tử vong. Gia đình sau đó đã tổ chức đám tang, an táng em M..

Đám tang em M. tại quê nhà. (Ảnh cắt từ video)



Một lãnh đạo xã Cẩm Lạc xác nhận, sự việc em M. bị học sinh lớp 11 khác trường đánh thương tích và sau thời gian điều trị đã tử vong.

Theo báo cáo của xã Cẩm Lạc, vào khoảng 11h25’ ngày 24/9/2025, sau giờ tan học, em Nguyễn Khâm M. (lớp 9B, trú thôn 3, xã Cẩm Lạc), em Thiều Quang H. (lớp 9D, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) và em Võ Quốc A. (lớp 9B, trú thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc) cùng học Trường THCS Minh Lạc có đánh nhau với em Lê Văn Phương (SN 2007, trú thôn Quang Trung 1 xã Cẩm Lạc), là học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Hậu quả, em M. bị đánh gây chấn thương vùng đầu phải đi mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vào lúc 14h30’ cùng ngày do chấn thương sọ não.

Em M. điều trị tại đây đến ngày 8/10. Từ ngày 9/10, do sốt cao, gia đình đã chuyển em ra Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị. Tuy nhiên. sau đó em M. đã tử vong. Gia đình đã đưa thi thể em M. về quê an táng vào ngày 31/10.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Trường THCS Minh Lạc đã báo cáo Công an xã và UBND xã Cẩm Lạc. Công an xã đã triệu tập những học sinh liên quan để điều tra làm rõ.

Trong quá trình em M điều trị, UBND xã Cẩm Lạc đã hỗ trợ 10 triệu đồng và Trường THCS Minh Lạc hỗ trợ 17 triệu đồng để gia đình lo chi phí chữa trị nhưng em M. đã không qua khỏi. Vụ việc hiện đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

