Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đ.â.m t.ử v.o.ng trên đường đi học về

Chiều 17-10, tin từ UBND xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai (đóng trên địa bàn xã) mâu thuẫn đánh nhau khiến 1 nam sinh bị đâm tử vong.

Hình ảnh 2 nam sinh rượt đánh nhau khiến 1 em bị đâm tử vong. Ảnh cắt từ clip

"Hai học sinh cùng trường xảy ra mâu thuẫn trong giờ tan học về, bước đầu xác định 1 học sinh đã tử vong. Vụ việc đã được cơ quan công an vào cuộc điều tra, để làm rõ nguyên nhân"- đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Bình thông tin.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay 17-10, tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Quảng Bình (ngay cạnh Quốc lộ 1A, gần Trường THPT Đặng Thai Mai), 2 bạn học sinh lớp 12 của trường này là L.Q.H. (ngụ xã Lưu Vệ) và P.T.B.N. (ngụ thôn 6, xã Quảng Bình) đã có mâu thuẫn lao vào đánh nhau.

Trong lúc rượt đuổi nhau, nam sinh N. đã rút dao trong người đâm bạn 1 nhát vào vùng cổ nam sinh H.. Dù đã được mọi người can ngăn đưa đi cấp cứu, nhưng nam sinh H. đã tử vong sau đó.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động