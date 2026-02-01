Mỹ nhân hải ngoại hóa điên đi lang thang, tình trạng hiện tại ra sao?

Mới đây, vợ chồng Tuấn Yến (chủ nhà cũ mà danh hài từng thuê cho Kim Ngân ở) đã chia sẻ một số hình ảnh hiện tại của nữ ca sĩ.

Theo đó, Kim Ngân bất ngờ đổ bệnh, không thể đi lang thang ngoài đường như mọi khi. Cô được bà chủ nhà cũ đưa về nhà cho ăn uống, chăm sóc tận tình. Nhiều người không khỏi xót xa khi thấy Kim Ngân gầy rộc hẳn đi, tóc tai bù xù.

Ca sĩ Kim Ngân hiện tại

Do sức khỏe không tốt nên Kim Ngân không muốn ăn, chỉ ăn được một chút rồi thôi, nhưng bà chủ nhà kiên quyết bắt cô ăn để uống thuốc. Tuy nhiên, Kim Ngân nghe uống thuốc là sợ, liền bỏ vào trong phòng đắp chăn nằm trên giường.

Bà chủ chia sẻ: "Kim Ngân đổ bệnh rồi, nằm từ trưa tới giờ. Tôi thấy vậy liền nấu canh khoai mỡ và cá cơm, chiên trứng cho Kim Ngân ăn, nhưng Kim Ngân chỉ ăn được một chút, giờ bỏ hết lại không ăn. Tôi kêu uống thuốc thì Kim Ngân chạy mất rồi, không chịu uống. Kim Ngân có vẻ đang lạnh".

Nói rồi, bà chủ còn vào phòng xem Kim Ngân ra sao, nhưng nữ ca sĩ chỉ đắp chăn nằm bẹp một chỗ, không nói gì.

Kim Ngân sinh năm 1963, từng là ca sĩ nổi tiếng bậc nhất tại thị trường hải ngoại vào thập niên 1980. Với ngoại hình thu hút và phong cách trình diễn hiện đại, cô từng sở hữu một trung tâm âm nhạc riêng và là gương mặt đắt show quảng cáo, biểu diễn. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bắt đầu xuống dốc từ đầu thập niên 1990 do những biến cố liên tiếp trong hôn nhân và khó khăn trong việc kinh doanh.

Những cú sốc tâm lý kéo dài khiến tinh thần Kim Ngân trở nên bất ổn, dẫn đến tình trạng mất trí nhớ và rối loạn hành vi. Nhiều năm qua, người dân tại khu vực Little Saigon (California, Mỹ) thường xuyên bắt gặp cô trong tình trạng đi lang thang trên phố, ngủ vỉa hè và từ chối sự giúp đỡ từ người thân.

Dù gia đình và các nghệ sĩ đồng nghiệp đã nhiều lần tìm cách đưa cô vào cơ sở chăm sóc y tế hoặc về nhà nuôi dưỡng, nhưng Kim Ngân thường phản ứng gay gắt và bỏ đi ngay sau đó. Hiện tại, cô vẫn sống cuộc đời không nhà cửa, trở thành một trường hợp đáng tiếc về sự sa sút của một ngôi sao tên tuổi do bệnh lý.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt