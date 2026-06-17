MXH ồn ào vụ nữ ca sĩ Việt 15 tuổi cầu cứu vì bị lạm dụng, công ty quản lý lên tiếng

Khuya 15/6, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip được đăng tải với nội dung cầu cứu từ Trương Hảo Đồng - thành viên nhóm nhạc V.STAR. Trong video, nữ ca sĩ 15 tuổi gây chú ý khi lên tiếng tố cáo những góc khuất trong quá trình hoạt động nghệ thuật, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của bản thân và gia đình. Theo nội dung được chia sẻ, Trương Hảo Đồng cho biết em tham gia nhóm nhạc với mong muốn được học hỏi, rèn luyện kỹ năng ca hát, nhảy múa và lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả. Tuy nhiên, nữ thành viên cho rằng thực tế hoạt động không giống như kỳ vọng ban đầu.

Trong clip, Hảo Đồng đề cập đến việc bản thân và một số thành viên khác bị bạo lực tinh thần, tiếp xúc với những tư tưởng tiêu cực trong quá trình hoạt động dù còn ở độ tuổi rất trẻ. Nữ thiếu niên cho biết khi nhận ra những điều mà em cho là bất công và có ý định phản kháng, các thành viên bị đặt vào tình thế khó khăn bởi những ràng buộc liên quan đến hợp đồng cũng như nhiều áp lực khác. "Đi không được, ở không xong" là cụm từ được nhắc đến trong lời chia sẻ của Hảo Đồng khi nói về hoàn cảnh mà em và các thành viên được cho là đang đối mặt.

Em út nhóm nhạc V.STAR lên video cầu cứu khuya 15/6

Đáng chú ý, nữ thành viên V.STAR công khai kêu gọi Cục Trẻ em, Hội Bảo vệ Trẻ em cùng các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Hảo Đồng cho biết mục đích của việc lên tiếng là nhằm bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những tổn thương có thể xảy ra, đồng thời mong muốn trả lại sự trong sạch cho môi trường nghệ thuật.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện, câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự xót xa trước những chia sẻ của nữ thiếu niên 15 tuổi, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh để bảo vệ trẻ vị thành niên nếu có dấu hiệu vi phạm quyền trẻ em. Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng công chúng cần giữ sự bình tĩnh, tránh đưa ra kết luận khi mới tiếp cận thông tin từ một phía. Nhiều người cho rằng vụ việc cần được làm rõ thông qua các cơ quan có thẩm quyền cũng như các bên liên quan trước khi đưa ra bất kỳ nhận định nào.

Nhóm nhạc V.STAR

Đến trưa 16/6, Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật VMT đã đăng tải thông báo chính thức trên fanpage nhằm phản hồi những thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội. Trong văn bản, phía công ty khẳng định mọi hoạt động đào tạo, quản lý và vận hành dự án đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của học viên, phụ huynh, đối tác cũng như toàn bộ nhân sự.

VMT cho rằng các nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội hiện nay là thông tin một chiều, mang tính kiến giải cá nhân, chưa được kiểm chứng hoặc xác thực bởi bất kỳ cơ quan chức năng có thẩm quyền nào. Theo doanh nghiệp, những thông tin này không phản ánh đúng bản chất sự việc. Công ty cũng cho biết đã tiến hành thu thập đầy đủ hồ sơ, hợp đồng, văn bản làm việc, tin nhắn và các tài liệu liên quan. Toàn bộ hệ thống chứng cứ đã được chuyển giao cho bộ phận pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, VMT nhấn mạnh sẽ bảo lưu quyền yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp và xử lý đối với những hành vi mà doanh nghiệp cho là cố tình phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty và các cá nhân liên quan. Trong thông báo, doanh nghiệp cũng kêu gọi cộng đồng tiếp cận thông tin một cách khách quan, thận trọng, tránh lan truyền các nội dung chưa được xác thực khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục duy trì hoạt động đào tạo nghệ thuật với trách nhiệm cao nhất, đồng thời tin tưởng vào sự minh bạch của quy trình pháp lý đang triển khai" , phía công ty nêu trong thông báo.

Văn bản từ công ty VMT

V.STAR là nhóm nhạc nữ tân binh được thành lập và quản lý bởi VMT Entertainment. Nhóm chính thức ra mắt sau cuộc thi tuyển chọn thành viên diễn ra vào tháng 8/2025 tại TP.HCM, vượt qua hàng trăm hồ sơ đăng ký từ nhiều tỉnh thành.

Theo giới thiệu từ đơn vị quản lý, V.STAR được đầu tư gần 10 tỷ đồng cho lộ trình đào tạo và phát triển kéo dài 5 năm. Nhóm gồm 5 thành viên có độ tuổi từ 14 đến 17, được định hướng trở thành mô hình nghệ sĩ đa năng với các kỹ năng ca hát, vũ đạo, trình diễn sân khấu và sử dụng nhạc cụ. Đứng sau dự án là ca sĩ Minh Trang Lyly - Quán quân Tiếng hát Truyền hình 2014, đồng thời giữ vai trò Giám đốc công ty, Trưởng ban tổ chức cuộc thi tuyển chọn và cố vấn giọng hát cho nhóm.

Ca sĩ Minh Trang Lyly là người đứng sau nhóm nhạc V.STAR

Đội hình V.STAR gồm Ruby (Nguyễn Ngọc Cát Tường), Ivy (Tạ Ngọc Trâm Anh), Ember (Thái Bảng Anh), Stella (Trương Hảo Đồng) và Nia (Vũ Thy Ngọc Diệp). Trong đó, Trương Hảo Đồng mang nghệ danh Stella, là một trong hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm khi ra mắt ở tuổi 14. Nhóm chính thức debut vào tháng 11/2025 với MV Một Việt Nam Mới Tinh . Đây là sản phẩm mang màu sắc Pop Dance kết hợp âm hưởng dân gian trên nền nhạc điện tử, truyền tải thông điệp về tinh thần đổi mới và năng lượng tích cực. Sau đó, V.STAR tiếp tục phát hành album đầu tay gồm 5 ca khúc và ra mắt MV Xuân Về miền Tây chơi vào đầu năm 2026. Theo kế hoạch đã công bố, V.STAR dự kiến tiếp tục phát triển nhiều dự án trong giai đoạn 2026 - 2027, bao gồm series phim dành cho thanh thiếu niên và tour diễn tại một số tỉnh, thành phố phía Nam.

V.STAR được biết đến rộng rãi qua ca khúc Một Việt Nam Mới Tinh gây tranh cãi cuối 2025

Ồn ào nổ ra giữa nội bộ nhóm nhạc và công ty quản lý thu hút sự quan tâm lớn, nhất là khi các thành viên nhóm V.STAR còn ở độ tuổi thành niên. Những diễn biến tiếp theo cũng như kết quả xác minh từ các cơ quan có thẩm quyền đang được nhiều người theo dõi sát sao.

Ảnh: FBNV

Tác giả: Tuyết Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới