Mưa lớn ở miền Trung kéo dài và phức tạp, miền Bắc liên tiếp đón mưa dông

Khoảng đêm 14-15/10, Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 18-20/10, khu vực này khả năng mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Bắc và Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông từ đêm 14-18/10. Ngày 19-20/10, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Nam Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.