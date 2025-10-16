Một học sinh tử vong sau tai nạn lúc rạng sáng ở Hà Tĩnh

Khoảng 5h15 sáng 16/10, người dân phát hiện L.Đ.P (SN 2008, trú thôn 6, xã Hòa Hải cũ - nay là xã Hương Bình, Hà Tĩnh), học sinh Trường THPT Hàm Nghi, bị tai nạn trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn cầu Làng Vàng, thuộc địa phận xã Phúc Đồng cũ, nay là xã Hương Bình; bên cạnh là chiếc xe máy BKS 38B1 – 153.55.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi bị tai nạn, L.Đ.P. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận được thông tin Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSGT và Công an xã Hương Bình (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV