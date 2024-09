Miền Trung tiếp tục mưa lớn, lũ trên sông Gianh lên nhanh

Dự báo, ngày và đêm 20/9, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Thanh Hóa, Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Mưa lớn tiếp diễn ở miền Trung.

Từ ngày 21/9, mưa lớn ở những khu vực trên giảm dần.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cũng cho biết, hiện nay, lũ trên sông Gianh (Quảng Bình) đang lên nhanh và ở dưới mức báo động (BĐ)2.

Mực nước lúc 1h ngày 20/9 trên sông Gianh tại các trạm như sau: Trạm Đồng Tâm 12,90m, dưới BĐ2 0,10m; Trạm Mai Hóa 4,28m, dưới BĐ2 0,72m;

Trong 12 giờ tới: Lũ trên sông Gianh tiếp tục lên. Trong 12-24 giờ tiếp theo lũ trên sông Gianh đạt đỉnh ở mức BĐ 2 - BĐ 3, sau đó xuống.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2.

Tác giả: N.Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn