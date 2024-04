Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta vào hôm qua (5/4), đến ngày 8/4 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh nữa sẽ tràn về, thời tiết miền Bắc mát mẻ trong những ngày tới, cục bộ có mưa rải rác.

Hôm nay, do chịu ảnh hưởng của sóng lạnh yếu nên ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ hôm nay có mưa vài nơi, trời dịu hơn, mức nhiệt cao nhất không quá 30 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc duy trì thời tiết mát mẻ, riêng đêm 6/4 và thời kỳ từ gần sáng ngày 8-11/4, Đông Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo từ ngày 9/4, nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm, trời có thể chuyển lạnh. Nắng nóng ở Tây Bắc lúc này cũng tạm chấm dứt. Đây nhiều khả năng là đợt không khí lạnh cuối cùng trong thời kỳ đông xuân 2023-2024.

Không khí lạnh khiến nền nhiệt ởcác tỉnh miền núi phía Bắc giảm xuống còn 18 độ C, các tỉnh đồng bằng sông Hồng giảm xuống còn 24 độ C, và các tỉnh Bắc Trung Bộ giảm xuống còn 25-27 độ C.

Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ không bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh này. Đề phòng có mưa đá, dông lốc cục bộ ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ trong chiều ngày 5/4 và trong ngày 6/4. Sau đợt không khí lạnh này khả năng sẽ có 1 đợt nắng nóng khác từ ngày 14/4 -19/4.

Tác giả: PV

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn