Lột mặt kẻ trốn truy nã tội hiếp dâm trong vai chủ xưởng may

Qua sàng lọc trong hàng chục xưởng may gia công do những người quê ở miền Trung làm chủ, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP HCM thấy nổi lên một địa điểm nghi vấn duy nhất là tổ hợp may tại một căn nhà ở đường Cộng Hòa. Tuy nhiên, khi xác minh lại thì được biết chủ xưởng may này có tên là Hưng, chứ không phải Giang. (Ảnh minh họa, nguồn internet)