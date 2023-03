Lộng ngôn trong livestream, bà Hoàng Hường bị cơ quan Công an mời làm việc

Ngày 23-3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa gửi giấy mời bà Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường) hiện ở tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội lên công an tỉnh để làm việc.

Bà Hoàng Hường bị mời lên làm việc do liên quan tới 2 phát ngôn "gây sốc", khi gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Hình ảnh bà Hoàng Hường khi đang livestream về món mèn mén

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang sau khi gửi giấy mời, nếu bà Hường không chấp hành, Công an tỉnh sẽ có các biện pháp khác.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Thào Thị M, trú xóm Chúng Pả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang về việc bà Hoàng Hường lên mạng xã hội xúc phạm người dân Hà Giang.

Theo đơn phản ánh, bà Hường đã gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là "những người ăn xin".

Tiếp nhận đơn kiến nghị của bà Mua, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Đồng Văn xác minh, làm rõ.

Đồng thời, Công an tỉnh Hà Giang cũng đang phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và du lịch để đánh giá những phát ngôn của bà Hường; xem xét có hay không việc bà này xúc phạm đối với người dân tộc thiểu số và văn hóa của họ để có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp của bà Hoàng Hường trong năm 2022 đã có nhiều sai phạm trong quảng cáo thực phẩm chức năng, bị xử phạt hành chính.

Tác giả: Hiếu Minh

Nguồn tin: anninhthudo.vn