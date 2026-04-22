Loại rau vườn quê nổi tiếng ở Thanh Hóa, nay lột xác 'bước vào' menu nhà hàng, biến tấu kiểu gì cũng 'gây nghiện'

Rau má là loại rau có thể mọc khắp nơi.

Từng gắn liền với hình ảnh dân dã nơi vườn quê, rau má giờ đây bất ngờ “lên đời”, xuất hiện trong thực đơn của nhiều quán cà phê, nhà hàng hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không còn đơn thuần là ly nước giải nhiệt quen thuộc, rau má đang được biến tấu đa dạng, trở thành món “hot trend” thu hút giới trẻ và cả thực khách sành ăn.

Trước đây, rau má thường được sử dụng theo cách đơn giản: xay nhuyễn, thêm đường và đá để tạo thành thức uống giải nhiệt.

Với đặc tính mát, giúp thanh lọc cơ thể, loại rau này được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm của miền Nam. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, rau má đã “lột xác” nhờ sự sáng tạo của các quán ăn và thương hiệu đồ uống.

Dạo quanh các con phố trung tâm, không khó để bắt gặp những bảng hiệu quảng cáo các món như rau má sữa dừa, rau má đậu xanh, rau má mix sầu riêng hay thậm chí là rau má kem cheese.

Vài năm trở lại đây, rau má đã “lột xác” nhờ sự sáng tạo của các quán ăn.

Những biến tấu này không chỉ giữ được vị thanh mát đặc trưng mà còn bổ sung thêm độ béo, ngọt, tạo nên trải nghiệm mới lạ cho người thưởng thức. Một số quán còn đầu tư vào cách trình bày, biến ly nước rau má thành món “check-in” bắt mắt trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở đồ uống, rau má còn được đưa vào các món ăn “cao cấp” hơn. Nhiều nhà hàng đã sáng tạo các món salad rau má, gỏi rau má tôm thịt, thậm chí kết hợp rau má trong các món Âu để tạo điểm nhấn độc đáo.

Sự xuất hiện của loại rau dân dã này trong không gian sang trọng tạo nên sự tương phản thú vị, đồng thời phản ánh xu hướng quay về nguyên liệu tự nhiên trong ẩm thực hiện đại.

Rau má còn được trồng như cây cảnh.

Theo một số đầu bếp, rau má có hương vị nhẹ, hơi đắng và hậu ngọt, rất phù hợp để kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau.

Khi được xử lý đúng cách, rau không còn mùi hăng mà trở nên dễ ăn, thậm chí hấp dẫn với cả những người trước đây “ngại” thử. Đây cũng là lý do khiến rau má dần chiếm được cảm tình của thực khách trẻ.

Bên cạnh yếu tố hương vị, rau má còn ghi điểm nhờ lợi ích sức khỏe. Loại rau này được cho là giàu vitamin, giúp làm mát cơ thể, hỗ trợ làm đẹp da và giảm căng thẳng. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến lối sống lành mạnh, những món ăn – thức uống từ rau má nhanh chóng trở thành lựa chọn được ưu tiên.

Nước rau má đi đâu ở TPHCM cũng thấy

Từ một loại rau mọc hoang nơi vườn nhà, rau má đã “bước chân” vào thế giới ẩm thực hiện đại theo cách đầy bất ngờ. Sự thay đổi này không chỉ cho thấy sức sáng tạo của ngành F&B, mà còn phản ánh xu hướng nâng tầm những nguyên liệu quen thuộc.

Và biết đâu, trong tương lai, những món ăn dân dã khác cũng sẽ có hành trình “lột xác” tương tự, chinh phục thực khách theo cách riêng của mình.