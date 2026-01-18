Lộ diện ông trùm lô đề Lại Thế Thiết, giao dịch hơn 7 tỉ đồng/tháng

Đối tượng Lại Thế Thiết cùng số tiền giao dịch và tang vật vụ án

Ngày 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp Công an phường Đồng Thuận, phường Đồng Hới, Công an xã Trường Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá thành công một chuyên án đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Qua đấu tranh, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây là Lại Thế Thiết (SN 1979, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), đồng thời làm rõ vai trò của nhiều đối tượng có liên quan. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc này hoạt động tinh vi, phân công chặt chẽ, với số tiền giao dịch mỗi tháng ước tính trên 7 tỉ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động