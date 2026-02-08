Lộ diện kẻ giúp người được nhờ làm sổ đỏ thành chủ đất

Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Phương (SN 1976, trú tại TP Huế), nguyên công chức địa chính UBND phường Thủy Phương (nay là phường Thanh Thủy), để điều tra về tội "Giả mạo trong công tác".

Nguyễn Đình Phương bị khởi tố, bắt giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 20-10-2021, bà N.T.N. (SN 1975, trú tại phường Thanh Thủy) nhờ ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại Ngọc (đóng tại phường Thanh Thủy), làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với 2 thửa đất liền kế. Đây là diện tích đất do bà N. khai hoang, sử dụng từ năm 2000.

Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, Phương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện nhiều hành vi sai phạm. Cụ thể, Phương không tổ chức họp lấy ý kiến khu dân cư theo quy định nhưng vẫn tự lập phiếu lấy ý kiến với nội dung sai sự thật về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, xác định các thửa đất trên là của ông Ngọc. Sau đó, Phương ký xác nhận và trình Chủ tịch UBND phường Thủy Phương ký dù thực tế không hề diễn ra cuộc họp.

Phương còn tiếp tục lập biên bản xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất với nội dung không đúng sự thật, không tiến hành xác minh thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Trên cơ sở các tài liệu giả mạo này, Phương tham mưu UBND phường Thủy Phương ban hành tờ trình, báo cáo đề nghị cấp sổ đỏ cho vợ chồng ông Ngọc.

Ngày 27-5-2022, UBND thị xã Hương Thủy đã cấp sổ đỏ cho vợ chồng ông Ngọc, trong khi họ không đủ điều kiện được cấp theo quy định pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Ngọc để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người Lao Động