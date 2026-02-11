Khởi tố cô gái chủ tài khoản Facebook tại Đà Nẵng

Ngày 11-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã ban hành quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Hồng Trang (SN 1998; trú thôn Thạnh Hòa, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dương Thị Hồng Trang tại cơ quan điều tra

Kết quả điều tra xác định Dương Thị Hồng Trang đã lập trang Facebook cá nhân, sau đó tổ chức, lập ra nhiều hội nhóm Facebook để chơi biêu hụi, kêu gọi người tham gia đóng tiền theo các dây biêu do mình điều hành.

Sau khi thu tiền của nhiều người, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền này để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi trên gây thiệt hại tài sản cho nhiều bị hại, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại hoặc người có liên quan trong vụ án nêu trên khẩn trương liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (Khu vực 3 – 15 Hoàng Diệu, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng; số điện thoại điều tra viên thụ lý vụ án: 0935.345.227) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

