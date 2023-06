Khách vứt đầu thuốc lá, cây xăng ở Bình Định cháy dữ dội

Video: Hiện trường vụ cháy

Sáng 16/6, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Định cho biết một vụ cháy đã xảy ra tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Hiện trường vụ cháy.

Theo người dân, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, một khách hàng chạy xe máy vào cây xăng để đổ xăng.

Trong lúc nhân viên cây xăng đang đổ xăng thì vị khách này vẫn hút thuốc rồi ném đầu thuốc xuống đất khiến ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Ông Văn Việt (phường Hải Cảng) cho biết, có một tiếng nổ lớn và ngon lửa bùng mạnh ngay sau đó.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và khống chế đám cháy.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 3 trụ bơm xăng và 1 chiếc xe máy đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Tác giả: NGUYỄN GIA

Nguồn tin: Báo VTC News