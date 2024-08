Kết quả U16 Việt Nam 1-0 U16 Nhật Bản: Thắng sốc, hụt vô địch chỉ vì 1 điều

VIDEO: Chiêm ngưỡng bàn thắng của Văn Bách giúp U16 Việt Nam đánh bại U16 Nhật Bản

Your browser does not support the video tag.

U16 Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 bất ngờ trước U16 Uzbekistan. Trong khi đó, U16 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U16 Trung Quốc với tỷ số 2-1 ở lượt trước đó. Điều này tạo nên sự hứng khởi đến từ đôi bên. Phút 15, U16 Nhật Bản có 2 pha hãm thành liên tiếp nhưng không thể cụ thể hoá thành bàn. Để rồi đúng 1 phút sau, U16 Việt Nam bất ngờ mở tỷ số, sau pha đệm bóng bằng chân trái tung nóc lưới đối thủ của Văn Bách.

Sau bàn thắng, U16 Việt Nam thi đấu càng tự tin hơn. Phút 31, Đậu Hồng Phong nỗ lực đi bóng từ giữa sân, vượt qua một cầu thủ Nhật Bản và dứt điểm từ khoảng cách 18m nhưng cú sút lại quá nhẹ, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp 2, U16 Nhật Bản dồn lên tấn công. Nhưng những thay đổi về mặt nhân sự cùng khả năng phòng ngự kiên cường đến từ thầy trò Roland giúp U16 Việt Nam vững vàng trước sự uy hiếp đến từ đối thủ. Ấn tượng nhất là ở phút 83, thủ môn Hoa Xuân Tín trổ tài bay người cứu cho U16 Việt Nam khỏi 1 bàn thua đến từ quả đá phạt khó chịu của U16 Nhật Bản.

Thắng chung cuộc 1-0 trước U16 Nhật Bản, U16 Việt Nam tạo bất ngờ lớn ở giải Peace Cup khi là đội duy nhất đánh bại đại diện xứ phù tang. Đây cũng là lần thứ 2 trong vòng 6 năm, mội đội tuyển trẻ của Việt Nam thắng được Nhật Bản. Trước đó ở vòng bảng ASIAD 2018, Olympic Việt Nam cũng đánh bại Nhật Bản với tỷ số 1-0 do công của Quang Hải.

Chung cuộc, U16 Việt Nam có 6 điểm cùng 4 bàn thắng, 4 bàn thua sau 3 lượt trận. U16 Trung Quốc vô địch giải Peace Cup. Bởi dù bằng điểm với U16 Việt Nam nhưng U16 Trung Quốc lại hơn về hiệu số bàn thắng bại (7 bàn thắng, 3 bàn thua).

Đội hình ra sân:

U16 Việt Nam: Hoa Xuân Tín, Nguyễn Văn Khánh, Lê Huy Việt Anh, Nguyễn Hồng Quang, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Thái Hoà, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Việt Long, Nguyễn Văn Bách, Phạm Duy Long, Nguyễn Thiên Phú.

Kết quả chung cuộc

U16 Việt Nam 0-4 U16 Trung Quốc

U16 Uzbekistan 1-1 U16 Nhật Bản

U16 Việt Nam 3-0 U16 Uzbekistan

U16 Trung Quốc 1-2 U16 Nhật Bản

U16 Trung Quốc 2-1 U16 Uzbekistan

U16 Việt Nam 1-0 U16 Nhật Bản

BXH

Tác giả: Trí Công

Nguồn tin: bongdaplus.vn