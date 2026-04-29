Kẻ sát hại hai người ngày giáp Tết lĩnh án tử hình

Bản án ngày 28/4 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Quyền, 30 tuổi, trú xã Hải Châu, phạm tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo điều 123, 304 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Quyền bày tỏ hối hận, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm. Sau khi gây án, bị cáo đã bồi thường cho gia đình mỗi bị hại 280 triệu đồng.

Bị cáo Quyền tại tòa, ngày 28/4.

Theo cáo trạng, Quyền và chị Nguyễn Thị Thu Hiền, 20 tuổi, trú xã Hải Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu), có quan hệ tình cảm. Khoảng 19h ngày 26/1/2025, do mâu thuẫn, Quyền thủ sẵn dao dài hơn 20 cm, giấu trong ống tay áo, hẹn bạn gái tại khu vực bờ đê thôn Cự Nải để "nói chuyện".

Gặp nhau, hai bên to tiếng. Nhà chức trách cáo buộc, trong lúc cãi vã, Quyền rút dao tấn công chị Hiền khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chứng kiến sự việc, anh Hoàng Ngọc Thông (20 tuổi, bạn chị Hiền), đứng gần đó đã lái xe máy lao vào chân Quyền khiến bị cáo ngã xuống đường. Quyền sau đó đứng dậy, vung dao tấn công khiến anh Thông tử vong.

Sau khi gây án, Quyền lái xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường, chạy được khoảng một km thì ngã bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu.

