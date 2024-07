Hôm nay xét xử cựu chủ tịch FLC: Tòa dựng rạp triệu tập hàng nghìn nhà đầu tư

Hôm nay 22/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”. Trong số 50 bị can bị truy tố có 15 người thân, họ hàng, bạn bè thân quen của ông Quyết.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Theo cáo trạng, ông Trịnh Văn Quyết giữ vai trò chính trong vụ án, chỉ đạo thuộc cấp thực hiện hành vi phạm tội. Thiệt hại từ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xác định 3.621 tỷ đồng; hành vi Thao túng thị trường chứng khoán là 684 tỷ đồng. Tổng cộng 4.305 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày, dưới sự điều hành của Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa, Tòa Hình sự; về phía đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm có ông Phạm Văn Dũng, bà Trịnh Thị Lan Anh, ông Nguyễn Đăng Lâm, ông Phạm Công Lưu, bà Đoàn Trần Thị Trân và bà Bùi Thị Vân Anh.

Để chuẩn bị cho phiên xử, tòa đã triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu mã ROS trong lần bán ra đầu tiên (nhóm này được xác định là bị hại). Ngoài ra, hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này cũng được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Để chuẩn bị cho hàng nghìn nhà đầu tư đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại, TAND TP Hà Nội đã dựng rạp lớn, chuẩn bị màn hình, ghế ngồi... cho hàng nghìn người.

Gần 100 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, trong đó, ông Trịnh Văn Quyết có 4 người.

Trước khi xét xử, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và gia đình đã nộp thêm 23 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả. Nâng tổng số tiền bị cáo này khắc phục lên 212,5 tỷ đồng, bằng khoảng 5% tổng thiệt hại vụ án.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội dựng rạp để chuẩn bị đón hàng nghìn nhà đầu tư tham dự phiên xử:

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo VOV