Hé lộ những ca khúc Việt hot hit có thể xuất hiện tại 8Wonder Winter Festival

Tất cả đều là những tiết mục đang được người hâm mộ đồn đoán và nóng lòng chờ đón tại siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival ngày 16-12 tới tại Phú Quốc United Center.

Những màn trình diễn đầy bất ngờ của "tắc kè hoa" Tóc Tiên

Sở hữu bộ sưu tập hit đồ sộ với đủ thể loại nhạc từ trữ tình đến sôi động, Tóc Tiên là nghệ sĩ đa sắc nhất, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đầu tư công phu, liên tục đổi mới, mãn nhãn và thăng hoa tại 8Wonder Winter Festival. Phiên bản mới của 2 bản Pop-Ballad đình đám "Có ai thương em như anh" và "Em không là duy nhất" hay ca khúc Alternative Pop "Hôm nay sao tôi cô đơn quá" đi vào lòng người liệu có được nữ ca sĩ mang đến Phú Quốc tháng 12 này?

"Có ai thương em như anh" - Ca khúc Pop-Ballad thành công nhất của Tóc Tiên

Người hâm mộ cũng không thể không "hóng" những ca khúc dance sôi động với vũ đạo trình diễn nóng bỏng và máu lửa mang "thương hiệu" riêng của Tóc Tiên. "Vũ điệu cồng chiêng" từng gây bão một thời trong ca khúc "Ngày mai" hay bản hiphop "906090" sẽ được phối khí mới trên sân khấu 8Wonder? Dù là Tóc Tiên "phiên bản nào" thì hàng chục ngàn người hâm mộ cũng đều đang háo hức chờ đón sự xuất hiện lần đầu tiên của cô tại lễ hội âm nhạc đình đám bậc nhất Việt Nam.

Cùng Justatee cháy hết mình với loạt hit "nhà nhà đều thuộc"

Sở hữu loạt hit nhà nhà đều thuộc, Justatee dễ dàng khuấy động các sân khấu âm nhạc đình đám nhất, hòa giọng cùng khán giả trong những bản melodic rap hay R&B bắt tai. Ca khúc khán giả chờ đợi nhất từ "ông hoàng rapmaker" có lẽ là "Thằng điên" và "Đã lỡ yêu em nhiều" với phiên bản mới sôi động hơn nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn nỗi niềm về tình yêu đầy sâu lắng.

"Thằng điên" - Màn kết hợp đình đám giữa Justatee và Phương Ly

"Hội ca" dành cho những người độc thân "Forever Alone" được kỳ vọng sẽ trở lại sân khấu 8Wonder Winter Festival và sẵn sàng để khiến khán giả "đứng ngồi không yên" với những giai điệu và ca từ bắt tai. Ngoài ra, bộ đôi hot hit suốt cả thập kỷ "Crying Over You" và "Thời gian sẽ trả lại" cũng được người hâm mộ kỳ vọng sẽ được Justatee "hồi sinh" với những bản phối sáng tạo, độc đáo.

Chìm đắm trong sự ngọt ngào của "cô vợ quốc dân" Phương Ly

Với loạt hit ngọt ngào từng "làm mưa làm gió" từ các bảng xếp hạng âm nhạc đến mạng xã hội, Phương Ly hứa hẹn sẽ mang đến 8Wonder Winter Festival một không gian ngập tràn tình yêu. Ca khúc được người hâm mộ mong chờ nhiều nhất là "Mặt trời của em", bài hát làm nên tên tuổi của Phương Ly với hình tượng tươi trẻ, hồn nhiên và đáng yêu.

"Anh là ngoại lệ của em" - Bài hát gây bão TikTok gần đây

Liệu rằng "cô vợ quốc dân" có tiếp tục "gây bão" nếu đưa ca khúc "Anh là ngoại lệ của em" lên sân khấu 8Wonder và khuấy động khán giả bằng giai điệu disco-pop sôi động và thời thượng? Bên đó là loạt ca khúc mới nhất "Little love (but no limit)" đầy bay bổng nhưng không kém phần mãnh liệt, lời thú tội ngọt ngào của cô gái đang yêu trong "Missing You" hay thả thính ngọt như mật từ "Anh là ai"... cũng được khán giả vô cùng chờ đón.

Double2T cuồng nhiệt với phiên bản "người miền núi" ra đảo

Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T được mong đợi sẽ mang đến làn gió mới đầy khác biệt cho không gian âm nhạc của 8Wonder Winter Festival với loạt hit mang đậm âm hưởng dân ca Tây Bắc. Trong đó, "À lôi" và "Người miền núi chất" là cái tên được nhiều khán giả kỳ sẽ vang lên trên sân khấu siêu nhạc hội, thêm một lần nữa viral và ngôn ngữ của người dân tộc Tày và niềm tự hào của người con miền cao.

"À Lôi" - Siêu hit với màn bắt tay của Double2T và "phù thủy âm nhạc" Masew

Với những gì thể hiện tại sân khấu Rap Việt cũng như dấu ấn tại thị trường nhạc Việt trong thời gian ngắn qua, Double2T chắc chắn sẽ không làm người hâm mộ thất vọng khi đứng chung sân khấu với Maroon 5 cùng những tên tuổi hàng đầu của V-Pop.

Những màn trình diễn cực cháy từ "chiến thần nhạc số" Grey D

Với ngoại hình sáng, giọng hát nội lực cùng phong thái trình diễn chuẩn idol, Grey D hứa hẹn sẽ "đốn tim" các fan girl tại 8Wonder Winter Festival. Được nhiều khán giả yêu thích và mong chờ nhiều nhất là "Vaicaunoicokhiennguoithaydoi", ca khúc đánh dấu bước khởi sắc cho sự nghiệp âm nhạc đầy triển vọng của Grey D.

Vaicaunoicokhiennguoithaydoi - Ca khúc debut với tư cách solo cực thành công của Grey D

Bản tình ca "tỉnh thức vào giấc ngủ đông" với giai điệu da diết, ca từ ý nghĩa về nỗi lòng của người trẻ về cuộc sống, gia đình, bản thân khi bước vào tuổi trưởng thành hay màn công phá trên Tiktok với ca khúc "đưa em về nhà" kết hợp cùng Chillies... đang được mong chờ sẽ được Grey D mang lên sân khấu 8Wonder Winter Festival.

"Quẩy" hết mình cùng nhà sản xuất âm nhạc tỷ view 2Pillz

Tài năng sản xuất âm nhạc cực đỉnh của 2Pillz được kỳ vọng sẽ làm nóng sân khấu 8Wonder Winter Festival bằng những giai điệu từng "oanh tạc" khắp mạng xã hội và các bảng xếp hạng uy tín. Đứng sau rất nhiều bản hit triệu view trên Youtube như "Nếu lúc đó (Tlinh) - 51 triệu view, LAVIAI remix (Wxdie ft. HIEUTHUHAI) 11 triệu view, Em iu (Andree) - 26 triệu view, khán giả đang mong đợi một sự kết hợp mới mẻ và có sức công phá cực đỉnh của anh cùng các nghệ sĩ trình diễn chương trình.

Liệu 2Pillz sẽ đem siêu phẩm nào đến 8Wonder?

Với kịch bản nhiều bất ngờ của 8Wonder, fan hâm mộ đang háo hức chuyền tay những đồn đoán về những màn "song kiếm", "tam kiếm" hợp bích... đầy mới lạ giữa các cá tính âm nhạc đình đám của thế hệ nghệ sĩ mới trong Vbiz. Để tạo nên sức cộng hưởng đỉnh cao quốc tế với nhóm nhạc huyền thoại Maroon 5, liệu có bao nhiêu ca khúc mới sẽ được trình làng để mang đến cho khán giả "đại tiệc âm nhạc" mãn nhãn và không thể quên?

Chỉ còn một tháng nữa, 8Wonder Winter Festival sẽ chính thức diễn tại siêu quần thể Phú Quốc United Center trong mùa đẹp nhất năm. Người hâm mộ đang háo hức hơn bao giờ hết để được "bùng cháy" hết mình với những giai điệu đỉnh cao từ những ngôi sao âm nhạc đình đám Việt Nam và "tượng đài pop rock của mọi thời đại" Maroon 5. Khán giả có thể săn vé trên các nền tảng www.vinwonders.com và mobile app VinWonders. Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục tại: www.8thwonder.vn.

