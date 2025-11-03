Hành trình tìm lại nụ cười cho những phụ nữ nhiều năm sợ soi gương

Sợ hãi ngủ không yên, che nửa mặt vì xấu hổ

Suốt hai năm nay, bà Lê Thị Dung (Nghệ An) sống trong cảnh mất ngủ triền miên vì nửa bên mặt trái co giật liên tục, ăn uống khó khăn và ngại giao tiếp. Đi khám nhiều nơi, bà được chẩn đoán bị co giật mí mắt và được tiêm botox. Tình trạng chỉ đỡ được vài tháng rồi mặt bà lại co giật trở lại, thậm chí giật mạnh hơn.

“Tôi gần như tuyệt vọng”, bà Dung kể.

Tình cờ, bà Dung gặp một người ở địa phương từng mắc bệnh tương tự nhưng đã được chữa khỏi tại Vinmec. Bà quyết định vượt 300km tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City để khám và điều trị với các bác sĩ Ngoại Thần kinh giàu kinh nghiệm trong phẫu thuật vi mạch điều trị co giật mặt.

“Ở đây, tôi được các bác sĩ giải thích rõ rằng bệnh của tôi là hội chứng co giật mặt do dây thần kinh số VII bị mạch máu chèn ép, chỉ khi phẫu thuật tách mạch máu ra khỏi dây thần kinh thì mới có thể khỏi hoàn toàn. Tôi tin và đồng ý mổ ngay”, bà Dung chia sẻ.

Cũng mang nỗi khổ tương tự, chị Ngô Thúy Liên, (34 tuổi, Bắc Ninh), đã châm cứu và điều trị suốt 2 năm nhưng không tìm ra nguyên nhân thực sự.

“Mỗi khi nói chuyện, mặt tôi bị lệch nên phải lấy tay che đi một bên. Tôi tự ti đến mức không dám gặp ai, thậm chí sợ soi gương”, chị Liên kể.

Tình cờ xem được video chia sẻ về ca phẫu thuật co giật mặt tại Vinmec Times City, chị quyết định đến khám. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla và đo điện thần kinh cơ để xác định chính xác nguyên nhân. Theo đó, chị cũng bị xung đột mạch máu - dây thần kinh số VII.

Phẫu thuật tách mạch máu - giải pháp khôi phục lại những nụ cười

Theo TS, BS Đồng Phạm Cường, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City, nguyên nhân phổ biến nhất của co giật nửa mặt là do dây thần kinh số VII bị chèn ép bởi mạch máu hoặc khối u nhỏ trong não. Dây thần kinh này chi phối vận động toàn bộ khuôn mặt, nên khi bị chèn ép, người bệnh sẽ co giật không kiểm soát, tình trạng ngày càng nặng hơn.

“Các phương pháp như tiêm botox, uống thuốc hay châm cứu chỉ có tác dụng tạm thời, giúp giảm triệu chứng nhưng không loại bỏ nguyên nhân. Vi phẫu tách mạch máu chèn ép dây thần kinh số VII là phương pháp điều trị dứt điểm, giúp bệnh nhân phục hồi hoàn toàn và tránh tái phát”, bác sĩ Cường cho biết.

Quá trình chẩn đoán và điều trị cho bà Dung và chị Liên được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Nội thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh và Ngoại thần kinh.

Điểm khó nhất trong phẫu thuật là phải tách mạch máu chèn ép ra khỏi dây thần kinh số VII dưới kính vi phẫu với độ chính xác cực cao, vì dây này rất nhạy cảm. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân liệt mặt sau mổ.

Ca phẫu thuật tách mạch máu chèn ép ra khỏi dây thần kinh số VII dưới kính vi phẫu.

Toàn bộ phẫu thuật của bà Dung và chị Liên được thực hiện trong khoảng 2 giờ với sự hỗ trợ của kính hiển vi phẫu thuật Pentero 900 và hệ thống theo dõi thần kinh hiện đại, giúp kiểm soát tối ưu vị trí, tránh tổn thương mạch máu và dây thần kinh lân cận.

Ekip còn tiến hành đặt điện cực theo dõi sóng hoạt động của dây thần kinh trong suốt quá trình mổ. Khi sóng trở lại bình thường, đó là dấu hiệu ca mổ đã thành công.

Ngay sau phẫu thuật, các triệu chứng co giật trên gương mặt bà Dung và chị Liên biến mất hoàn toàn.

“Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mặt mình hết giật hẳn, chắc phải 90%. Cảm giác như được sống lại”, chị Liên xúc động nói.

Chị Liên xúc động với gương mặt bình thường sau phẫu thuật.

Còn bà Dung không giấu được nước mắt: “Tôi sờ lên mặt thấy bình thường rồi, không còn co giật nữa. Lúc đó tôi chỉ biết khóc vì mừng vì cuối cùng cũng được ngủ yên”.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, nhờ nền tảng chuyên môn vững vàng, công nghệ hiện đại và đội ngũ bác sĩ tận tâm - đặc biệt là ứng dụng kính vi phẫu công nghệ cao cùng hệ thống định vị thần kinh tiên tiến - hàng trăm bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn hội chứng co giật mặt sau nhiều năm điều trị không thành công ở nơi khác. Nhưng hơn cả việc chữa lành bệnh, Vinmec còn trao lại hy vọng và nụ cười cho những người từng nghĩ mình phải sống cả đời với khuyết tật, tự ti trên gương mặt.

Để được tư vấn, thăm khám, vui lòng liên hệ đặt lịch thông qua website Vinmec tại đây hoặc tải ứng dụng MyVinmec.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: qdnd.vn