Hàn Quốc: Triều Tiên có thể đáp lại tín hiệu hòa bình từ Seoul

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 29/9 cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ đáp lại những tín hiệu hòa bình liên tục từ chính quyền mới tại Seoul, viện dẫn việc Triều Tiên cử phái đoàn ngoại giao tham dự khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của đài MBC sau khi trở về từ New York, nơi ông tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung, Ngoại trưởng Cho Hyun nhận định sự tham dự của phái đoàn Triều Tiên có thể được hiểu là mong muốn đối thoại với cộng đồng quốc tế.

Ông nói: “Chúng tôi cho rằng có thể sẽ có phản hồi đối với những thông điệp mà chính quyền Lee Jae Myung đã gửi đi về việc giảm căng thẳng quân sự liên Triều, xây dựng lòng tin và cuối cùng là thiết lập hòa bình. Dù nhỏ, nhưng cũng đã xuất hiện một số hoạt động được phát hiện cho thấy khả năng có phản hồi.”

Liên quan khả năng diễn ra cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ nhân dịp Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, ông Cho Hyun cho hay đang tiến hành công tác chuẩn bị với nhiều kịch bản khác nhau.

Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng lưu ý Seoul đang thực hiện nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận trong đàm phán thuế quan với Washington “dựa trên các nguyên tắc” trước thềm hội nghị cấp cao APEC, đồng thời khẳng định Seoul không thể chấp nhận những điều khoản “đi ngược lợi ích quốc gia hoặc phi lý”./.

