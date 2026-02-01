Hai thiếu niên tử vong sau tai nạn xe máy

Khoảng 1h50, một nhóm thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao theo hướng từ đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân ra bến xe phía Bắc, phường Hương An, TP Huế.

Camera ghi lại cảnh tai nạn. Video: Camera nhà dân

Khi đến đường Lý Thái Tổ, một xe máy chở ba bất ngờ mất lái, va vào lề đường khiến hai thiếu niên ngã xuống đường và tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng. Tại hiện trường, các nạn nhân và phương tiện nằm cách nhau một đoạn, khu vực xảy ra tai nạn có nhiều mảnh chai bia vỡ. Đường Lý Thái Tổ là đoạn Quốc lộ 1A đi qua TP Huế, có dải phân cách cứng với 4 làn xe.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai thiếu niên tử vong. Ảnh: Nhật Hoàng

Sau tai nạn, Công an TP Huế phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Trích xuất camera cho thấy xe chạy tốc độ cao, mất kiểm soát rồi va vào lề đường khiến các thiếu niên ngã xuống đường.

