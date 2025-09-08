Hai người tử vong sau tiếng nổ lớn tại nhà trọ ở phường Nếnh, Bắc Ninh

Khoảng 2 giờ 20 phút ngày 8/9, nhiều công nhân thuê trọ tại nhà trọ T.H và người dân khu vực lân cận nghe thấy tiếng nổ lớn từ tầng 4 của tòa nhà. Sau tiếng nổ lớn, lửa, khói bốc lên, công nhân thuê trọ hô hoán, nhanh chóng báo tin đến lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ nổ



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử 19 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường phối hợp với 10 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nếnh xử lý vụ việc.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài thi thể hai nạn nhân là anh Hoàng Minh Lâm (sinh năm 2000) và vợ là chị Lý Thị Bích Diệp (sinh năm 2004) ở thôn Trại Mới, xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh). Vợ chồng anh Lâm, chị Diệp đã thuê trọ tại đây được 5 năm.

Được biết, nhà trọ có 4 tầng, 64 phòng trọ, hơn 100 người thuê trọ, chủ yếu là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Nếnh. Nơi xảy ra vụ nổ là phòng trọ ở tầng 4.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Văn Giang

Nguồn tin: Báo VOV