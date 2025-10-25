Hà Anh Tuấn bị chê mặc xấu

Hà Anh Tuấn gây tranh cãi với sự lựa chọn trang phục trình diễn.

Trên sân khấu concert Sketch A Rose (Los Angeles, Mỹ), Hà Anh Tuấn gây chú ý khi diện một thiết kế “dìm dáng” khó hiểu. Cụ thể, nam ca sĩ khoác lên mình set suit màu trắng, bao gồm blazer dáng dài và quần ống rộng đồng bộ.

Đáng chú ý, khoảng hở lớn phía sau lưng để lộ chiếc sơ mi trắng và hình thể có phần mập mạp. Theo chia sẻ của Hà Anh Tuấn trên sân khấu, đây là thiết kế của Peter Do - nhà thiết kế gốc Việt hoạt động tại Mỹ.

Anh cho biết quyết định lựa chọn trang phục này thể hiện sự ủng hộ đối với người Việt trên toàn thế giới. Cũng theo chia sẻ của giọng ca Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, khi gửi bộ đồ đi, Peter Do không bổ sung chiếc sơ mi phía trong.

Trên thực tế, các người mẫu diện bộ đồ này trên sàn diễn của Peter Do cũng loại bỏ áo trong, phô diễn toàn bộ lưng trần. Sự lựa chọn trang phục trình diễn của Hà Anh Tuấn nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến tranh luận trong cộng đồng thời trang.

Phần lớn cho rằng bộ đồ không phù hợp với người mặc, khiến cơ thể nam ca sĩ bị chia khúc, lộ khuyết điểm, trở nên thấp hơn thực tế. Hình ảnh người mẫu và Hà Anh Tuấn cùng diện một thiết kế càng cho thấy sự khác biệt.

Sự khác biệt giữa thiết kế lên người Hà Anh Tuấn và các người mẫu nam tạo ra tình huống hài hước. Ảnh: Jamie, Peter Do.

Nhìn chung, trang phục này được đánh giá là thể hiện rõ đặc trưng, dấu ấn thiết kế của Peter Do, song chưa phù hợp với Hà Anh Tuấn, tạo ra nhiều tình huống hài hước trên sân khấu.

Ở chiều ngược lại, một số lại lên tiếng bênh vực tự do lựa chọn của nam ca sĩ, cho rằng thần thái, sự tự tin mới làm nên tinh thần của trang phục. Người mặc có quyền diện outfit mà bản thân cảm thấy đẹp và thoải mái.

Trên thực tế, Hà Anh Tuấn không phải sao nam duy nhất thường xuyên lộ khuyết điểm hình thể khi xuất hiện trước công chúng. Trấn Thành cũng từng tạo ra tình huống hài hước khi diện chiếc áo khoác ngắn, để lộ phần bụng lớn khi dẫn chương trình.

Trở lại với Peter Do, anh sinh ra tại thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai, Việt Nam). Năm 14 tuổi, anh chuyển đến thành phố Philadelphia (Mỹ) sinh sống và học tập.

Theo học tại Học viện Công nghệ thời trang tại New York (Mỹ), anh nhận Giải thưởng LVMH Graduate đầu tiên vào năm 2014. Sau đó, Peter Do làm việc tại nhà mốt Celine dưới sự chỉ đạo của Giám đốc sáng tạo Phoebe Philo.

Kết thúc thời gian tại Celine, anh thành lập thương hiệu mang tên mình vào năm 2018. Theo Peter Do, việc chuyển đổi từ công việc thiết kế sang quản lý không dễ dàng.

Là một thương hiệu độc lập với quy mô nhỏ, nhãn hàng của anh chỉ tổ chức 3 buổi trình diễn trong 5 năm qua. Đây là cách thức để Peter tiết kiệm chi phí ra mắt bộ sưu tập.

Tuy sở hữu quy mô nhỏ, danh tiếng của nhãn hàng vẫn vươn xa. Các thiết kế của nhà tạo mẫu gốc Việt được diện và lăng xê bởi Zendaya, Rihanna và Beyoncé. Đặc trưng trang phục do Peter Do thực hiện là chất liệu vải cao cấp, đường cắt may tinh tế, sắc sảo và thiết kế tối giản.

Giữa năm 2023, anh được thương hiệu thời trang cao cấp Helmut Lang bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc sáng tạo. Khác với phần lớn nhà thiết kế thời trang thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn, hoạt động tích cực trên mạng xã hội, nhà tạo mẫu gốc Việt hiếm khi lộ mặt.

Hình ảnh thông báo sự hợp tác của anh và Helmut Lang cũng được chụp từ sau lưng. Đối với nhà tạo mẫu này, anh mong muốn tạo dấu ấn nhờ công việc thay vì ngoại hình hay đời sống cá nhân. Đến cuối năm 2024, Peter Do rời khỏi vị trí này, tập trung vào nhãn hàng mang tên mình.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: znews.vn