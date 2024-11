Gọi mãi không thấy bố chồng trả lời, con dâu mở camera lên xem thì không thốt nên lời khi thấy cụ ông đang làm 1 việc

Đối với những người chọn đi làm ăn xa để kiếm tiền mưu sinh, việc đưa con cái đi cùng hay để cho ông bà chăm sóc là một vấn đề nan giải, cách nào cũng sẽ có vấn đề nhất định. Đây là lý do mà mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ rầm rộ một đoạn clip được cắt từ camera an ninh, ghi lại cảnh tượng dễ thương của ông nội và cháu gái.

Đoạn clip ông nội và cháu gái cùng tập múa đang

Trong đoạn clip, 2 ông cháu đang cùng chơi đùa trong nhà. Điều đáng nói là dù đã lớn tuổi nhưng ông nội vẫn vừa hát vừa múa để cháu gái học theo. Trong mỗi động tác, gương mặt của người ông ánh lên nụ cười rạng rỡ khi thấy cháu cũng vỗ tay, nhún nhảy cùng với mình.

“Bố mẹ đi làm xa, gọi điện về không thấy ông nội nghe máy, bật cam lên thấy 2 ông cháu đang ca múa hát, ngoan lắm con gái yêu. Mẹ nhớ em nhiều” - chủ nhân đoạn clip chia sẻ thêm về tình huống check camera đầy xúc động.

Cả nền nhà cũng được ông bà nội trải thảm in hình động vật và cây cối cho cháu chơi

Theo tìm hiểu, đoạn clip này được ghi lại vào ngày 21/2/2023 và được đăng tải từ tháng 2/2023. Từ thời điểm đó, clip đã viral trên MXH với 1,5 triệu lượt xem. Hiện tại khi chính chủ chia sẻ trở lại, khoảnh khắc tiếp tục được lan truyền rộng rãi, nhiều fanpage và hội nhóm đăng lại. Phía dưới đoạn clip, hầu hết comment đều bày tỏ sự xúc động vì hành động của ông nội.

“Ông bà nuôi ba mẹ lớn xong nuôi tiếp cháu nữa. Thật vĩ đại mà!”, “Nhìn hai ông cháu yêu quá như này mẹ đi làm cũng yên tâm rồi”, “Giống bố mình quá, trông cháu là múa luôn như vậy. Mà giờ bố mất rồi các cháu ngày nào cũng khóc đòi ông mà xót”, “Ối giời! Bà nhỏ múa theo kìa. Cưng quá!”, “Y như bố mình, cháu gái về ở với ông nội là ông múa hát, cho đi trải nghiệm khắp nơi”, “Ông nội cưng cháu vậy bố mẹ yên tâm đi làm. Mình cũng sắp xa con mà nhìn này có động lực”,... là một số bình luận từ dân tình.

Được biết chủ nhân của đoạn clip này là Thu Thảo (30 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản còn con gái cô là bé Phương Anh (3 tuổi).

Vợ chồng Thảo gặp nhau và nên duyên khi cả 2 cùng sang Nhật Bản. Năm 2021, Thu Thảo về nước và sinh bé Phương Anh. Đến năm 2022, chồng cô về chơi với con vài tháng rồi 2 vợ chồng gửi con cho ông bà để tiếp tục quay lại Nhật Bản. Hiện tại Thảo đã xa con gần 2 năm.

“Thời điểm mình đi, em bé mới được 18 tháng tuổi, chỉ nói được vài từ và còn quá nhỏ để có ấn tượng về mẹ. Hàng ngày đi làm về mình thường xuyên gọi về hỏi thăm sức khoẻ bố mẹ và em bé. Một ngày nọ mình gọi mãi mà không thấy bố mẹ chồng nghe máy nên cũng hơi lo. Chợt nhớ ra nhà có lắp camera và mình đã kịp thời ghi lại được khoảnh khắc đáng yêu giữa 2 ông cháu” - Thu Thảo kể lại.

Ngoài đoạn clip nói trên, Thảo còn ghi lại được nhiều giây phút dễ thương khác của 2 ông cháu. Bé Phương Anh mới ngày nào còn bập bẹ học nói, bây giờ đã biết bye chào bố me trước khi đi học.

Cô bé giơ tay bye bố mẹ qua camera trước khi đi học.

Về chuyện chia sẻ khoảnh khắc này lên mạng, người mẹ trẻ cho biết mình chỉ muốn giãi bày và đồng cảm với những người cũng đang trong hoàn cảnh phải xa con giống như mình. Song bên cạnh những bình luận tích cực, cũng có nhiều người tâm sự rằng không được may mắn có ông bà đỡ đần như vợ chồng Thảo. Vì vậy cô lại càng cảm thấy biết ơn và hạnh phúc khi bố mẹ chồng yêu thương, chăm sóc cháu hết mình để vợ chồng yên tâm làm việc.

“Bây giờ mình chỉ mong bố mẹ mình có thật nhiều sức khoẻ, con gái hay ăn chóng lớn và nghe lời ông bà. Vợ chồng mình ở bên này cũng sẽ cố gắng làm việc và sớm về đoàn tụ cùng gia đình nhỏ” - Thu Thảo nói.

Hai ông cháu vẫn thường xuyên tập hát, tập múa cùng nhau.

Tác giả: Huyền Trang (Clip: @p.anh2021)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn