Dừng giữa đường ray, ô tô bị tàu hỏa tông kinh hoàng và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: newsflare

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 25/12, tại tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, một tài xế chưa rõ danh tính đang điều khiển chiếc xe ô tô màu trắng di chuyển qua đường ray thì bất ngờ dừng lại. Cùng lúc này, một đoàn tàu lao tới, đâm trúng chiếc sedan màu trắng rồi kéo lê trên đường ray.

Chứng kiến sự việc, một người đi đường đã vội vàng chạy tới và tìm cách cứu tài xế. Sau vụ tai nạn, các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. May mắn là tài xế vẫn sống sót sau vụ tai nạn nghiêm trọng và chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, trong lúc bất tỉnh, tài xế đã được người dân sơ cứu tại chỗ.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn