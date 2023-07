Đột kích quán bar tại trung tâm quận 1, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma tuý

Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng Công an quận 1 cho biết, từ đầu năm đến nay, Công an quận 1 đã thực hiện 215 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở kinh doanh dịch vụ phức tạp tiềm ẩn nguy cơ về tệ nạn xã hội. Qua đó, Công an quận 1 phát hiện 97 cơ sở vi phạm, thu giữ hơn 4.000 bình khí cười (N2O) các loại.