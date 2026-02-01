Tác giả: Tiểu Vy
Nguồn tin: vov.vn
Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở, điều chỉnh lương hưu và các chế độ trợ cấp trong quý 1/2026. Khi điều chỉnh lương cơ sở thì 11 khoản phụ cấp, trợ cấp sau đây dù tăng cũng không phải tính thuế thu nhập cá nhân
Điều chỉnh lương cơ sở từ tháng 3/2026: Khoản thu nhập nào không tính thuế TNCN?
