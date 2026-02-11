Diễn viên Hàn Jung Eun Woo đột ngột qua đời

Chân dung diễn viên Jung Eun Woo - Ảnh: Nate

Ngày 11-2, truyền thông Hàn đưa tin diễn viên Jung Eun Woo qua đời. Nguyên nhân cái chết hiện chưa công bố.

Linh cữu được quàn tại phòng đặc biệt số 2, nhà tang lễ Bệnh viện New Korea ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Lễ di quan diễn ra lúc 12h ngày 13-2, nơi an táng là nghĩa trang hỏa táng Byeokje.

Bài đăng cuối cùng của anh trên Instagram viết: "Longing, envy, regret. PIR.BG." (tạm dịch: Khao khát, ghen tị, tiếc nuối. PIR.BG). Cùng với đó, anh chia sẻ hình ảnh của cố nghệ sĩ Leslie Cheung và Amy Winehouse - cả hai đều đã tự kết liễu cuộc đời.

Đam mê diễn xuất của Jung Eun Woo

Cố diễn viên tốt nghiệp khoa sân khấu - điện ảnh của Đại học Dongguk, ra mắt năm 2006 với bộ phim Round Off 3 (KBS). Anh được khán giả biết đến khi được chọn vào vai chính trong phim Cô dâu Mặt trời (SBS, 2011).

Sau đó, anh thể hiện diễn xuất ấn tượng trong các phim truyền hình của SBS như Five Fingers, A Well-Grown Daughter, Strangers (2012), qua đó nhận giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards 2012 và Giải diễn xuất đặc biệt hạng mục phim ngắn/đặc biệt tại SBS Drama Awards 2013.

Jung Eun Woo ra mắt làng giải trí năm 2006 - Ảnh: Naver

Ngoài ra anh còn tham gia phim truyền hình dài tập Golden Rainbow Returns (SBS, 2015), phim cuối tuần My Only One (KBS2) và tác phẩm gần đây nhất là phim điện ảnh Memory: Manipulated Murder (2021).

Trong một cuộc phỏng vấn với BNT News năm 2015, Jung Eun Woo từng chia sẻ về đam mê diễn xuất: "Tôi đã trải qua vai phụ, vai hỗ trợ và cả vai chính. Nếu nổi tiếng quá sớm khi còn trẻ, có lẽ tôi đã không thể làm những điều mình đang làm bây giờ. Tôi có thể giàu có về vật chất, nhưng sẽ không hạnh phúc. Tôi muốn trở thành một diễn viên được mọi người nhớ đến với sự yêu mến".

Chính vì vậy, sự ra đi của anh càng khiến người hâm mộ đau lòng hơn.

Tác giả: Thượng Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ