Deco và sở thích tình dục bệnh hoạn

Deco bao giờ cũng vậy, nhìn vẻ bề ngoài rất thư sinh, đạo mạo và lịch lãm. Lúc còn là cầu thủ đã thế, bây giờ khi thường xuyên khoác lên mình bộ complet sang trọng, giám đốc thể thao của Barca trong càng khí chất ngút trời. Nhưng Deco trên thực tế chỉ “tốt nước sơn”. Còn ẩn bên trong con người của cựu sao này là cả một thế giới đáng kinh tởm.

Ở Barca hồi đó, người ta chỉ nghe nói nhiều về thành tích tình trường của Ronaldinho. Ấy là bởi cựu sao Brazil “ăn vụng không biết chùi mép”. Còn Deco ở đẳng cấp thậm chí cao hơn hẳn “Rô vẩu”. Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha thường xuyên “giao lưu” với gái làng chơi. Nhưng anh gần như không bị phát hiện bao giờ.

Hẳn nhiều fan của Barca còn nhớ. Ngay sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Barca trong mùa hè năm 2008, việc làm đầu tiên của Pep Guardiola là đẩy Deco khỏi Camp Nou. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã phải lập tức khăn gói quả mướp sang Anh để tái ngộ ông thầy cũ Jose Mourinho tại Chelsea. Khoảng 1 tháng sau đó, đến lượt Ronaldinho bị Pep tống cổ sang Milan.

Deco (trái) và Ronaldinho từng bị Pep trục xuất khỏi Barca vì thói chơi bời dâm đãng

Những người không hiểu về nội tình của Barca khi ấy thì cho rằng, Pep là kẻ độc tài và đó là cách ông thể hiện quyền uy của mình. Nhưng hãy nghe cựu vệ sỹ Daniel Rojo của đội bóng xứ Catalunya tiết lộ: "Tôi tiếp nhận công việc ở Barca từ năm 2006. Nhiệm vụ chính của tôi là trông chừng một số ngôi sao hay say xỉn, để những lúc họ không còn khả năng cầm lái hoặc mất kiểm soát về hành vi, tôi sẽ bảo vệ họ và lái xe đưa họ về nhà".

Rojo kể tiếp: “Ronaldinho và Deco thường xuyên tổ chức các mối liên hệ tiệc tùng, ăn chơi thâu đêm tại các quán bar. Đó là lý do vì sao Barca cuối triều đại của HLV Frank Rijkard sa sút. Có lần, tôi còn bắt gặp một cầu thủ của Barca (sau này được tiết lộ là Deco) đang được 2 cô ả phục vụ bằng...miệng tại khu vực dành cho khách VIP của một quán bar”. Theo Rojo, Pep Guardiola vội vàng đẩy Deco và sau đó là Ronaldinho khỏi Camp Nou bởi sợ họ sẽ sớm tiêm nhiễm thói hư tật xấu cho Messi.

Những chuyện xấu liên quan đến khoản gái gú của Deco nhiều không kể xiết. Đỉnh điểm, trong một lần đến London hồi đầu năm 2007, để chuẩn bị tham dự trận giao hữu giữa đội nhà Bồ Đào Nha với ĐT Brazil trên sân Emirates, sao của Barca đã làm một chuyện kinh thiên động địa. Chỉ sau 1 đêm, tên tuổi và những hình ảnh "đồi trụy" của Deco xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo ở xứ sở sương mù.

Deco lừa dối vợ con để đi "bóc bánh trả tiền"

Cụ thể, sau chiến thắng 2-0, Deco và 7 đồng đội bật sâm-panh ăn mừng tại Beauchamp Palace. Họ uống rất nhiều và sau đó cảm thấy nhu cầu tình dục lên rất cao. Vậy là Deco vận dụng mọi mối quan hệ ăn chơi ở London để tìm gái. Đến đêm muộn, có 4 gái làng chơi đã được điều đến bàn tiệc gồm 3 cô nàng tóc vàng hoe và 1 cô gái châu Á. Giá mỗi cô là 1.000 bảng Anh/đêm. Deco tất nhiên đã đồng ý chơi trò “bóc bánh trả tiền”.

Đáng nói, Deco đã lôi liền một lúc 3 em đi, chỉ để lại 1 em cho đồng đội kèm số điện thoại của “má mì” để họ đợi điều thêm “đào”. Họ lên xe, phóng như điên đến một khách sạn cao cấp. Điều tồi tệ là lần này, Deco ăn vụng, nhưng lại không biết chùi mép do một phần bởi đã quá say xỉn. Cảnh giường chiếu giữa anh với cùng lúc 3 ả cave đã bị rò rỉ và được báo lá cải “News of the World” đăng tải ngay ngày hôm sau.

Deco không hề biết rằng, khách sạn mà anh tìm đến đã bị kẻ xấu gắn trộm camera. Vậy là cuộc truy hoan của anh đã được ghi lại một cách bí mật và đầy đủ nhất. Một phóng viên đã xem từ đầu đến cuối màn “bóc bánh trả tiền” của Deco chia sẻ: “Cậu ấy giống như một con thú hoang ở trên giường. Họ diễn rất nhiều trò bệnh hoạn khi quan hệ, mà tôi không tiện nói ra. Nó kinh tởm đến cùng cực và vượt xa tưởng tượng của mọi người”.

Deco bị truyền thông bao vây

Sau đó, có lẽ chưa đủ quái đàn khi một mình “some” với 3 gái làng chơi, Deco gọi điện thoại “cầu cứu” đồng đội. Vậy là một lúc sau, có thêm vài người bạn nữa của ngôi sao người Bồ Đào Nha (cũng dắt theo một vài cô em xinh đẹp) xuất hiện tại khách sạn. Sau khi cánh cửa phòng đóng sập, họ nhanh chóng trút bỏ áo quần, để bước vào một cuộc truy hoan tập thể.

Video quay cận cảnh Deco lúc đó được phục vụ chẳng khác gì một ông hoàng. Anh ngồi trên ghế, dạng chân để một gái làng chơi phục vụ bằng...miệng. Ở bên cạnh, 2 cô nàng khác vuốt ve, mơn trớn khắp cơ thể của anh. Sau đó, họ mở “sàn đấu” trên giường. Đầu tiên là một đấu một, rồi cuối buổi, 4 gã đàn ông "xa luân chiến" với một cô.

Trước khi vụ việc này được phanh phui, Deco luôn tỏ vẻ đạo đức. “Ông bố 3 con” từng xuất hiện trên truyền hình nói giọng đạo đức giả: "Văn hóa ở Tây Ban Nha và Anh khác nhau. Ở đây, chúng tôi uống rượu và đi bar, nhưng có kiểm soát. Chúng tôi không để mình dấn sâu và những cuộc vui xác thịt sau những cuộc nhậu giống như những gì các cầu thủ Liverpool vừa làm". Sau scandal “chơi some”, Deco bị biến thành trò cười và bị gọi là “kẻ ngụy quân tử”.

