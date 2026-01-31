Dấu hiệu cho thấy trái cây từng bị động vật cắn, cần đặc biệt tránh xa

Xuất hiện các vết lõm và dấu răng trên bề mặt quả

Kiểm tra kỹ các vết lõm và dấu răng trên bề mặt vỏ bước đầu tiên và quan trọng nhất khi lựa chọn trái cây tại chợ hoặc siêu thị. Những trái cây từng bị dơi hoặc các loài gặm nhấm ăn dở thường để lại các vết xước nhỏ, vết cắn hình vòng cung hoặc những lỗ thủng không đều màu, đây chính là nơi virus có thể tồn tại thông qua nước bọt của động vật.

Có vết dịch tiết hoặc chất lạ bám trên cuống và vỏ quả

Quan sát các dấu vết dịch tiết hoặc chất lạ bám trên cuống và vỏ giúp bạn nhận diện những quả có nguy cơ cao đã tiếp xúc với chất thải của vật chủ mang mầm bệnh. Dơi ăn quả thường để lại các vệt nước tiểu hoặc phân trên bề mặt trái cây khi chúng cư trú trên cây, vì vậy hãy đặc biệt cảnh giác với những quả có vết bẩn lạ, mùi hôi bất thường hoặc lớp màng mờ đục không tự nhiên.

Xuất hiện các vết lõm và dấu răng trên bề mặt quả cho thấy trái cây từng bị động vật cắn. (​​​​Ảnh minh họa: Thanh niên)

Độ tươi và tính nguyên vẹn của lớp vỏ bên ngoài

Đánh giá độ tươi và tính nguyên vẹn của lớp vỏ bên ngoài là yếu tố then chốt, bởi virus Nipah dễ dàng xâm nhập sâu vào phần thịt quả thông qua các vết rách dù là nhỏ nhất. Nên ưu tiên chọn những quả có lớp vỏ căng bóng, không bị dập nát và tuyệt đối không nên vì tâm lý "tiếc rẻ" mà mua những loại trái cây đã bị cắt tỉa một phần để che giấu các vết hư hại hoặc vết động vật cắn trước đó.

Bất thường ở phần cuống hoặc gần cuống của trái cây

Đừng chỉ nhìn vỏ ngoài, hãy chú ý kỹ phần cuống và đáy quả. Những dấu hiệu như lỗ thủng nhỏ, vết nứt lạ, hay phần thịt quanh cuống bị mềm, rỉ dịch chính là bằng chứng cho thấy trái cây đã bị côn trùng hoặc dơi xâm nhập. Đây là nguồn lây nhiễm virus cực kỳ nguy hiểm mà bạn thường bỏ qua.

Lưu ý khi lựa chọn trái cây

Lựa chọn nguồn cung cấp trái cây uy tín và có quy trình canh tác an toàn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tiếp xúc với các loại dơi hoang dã trong tự nhiên. Những trang trại có nhà lưới bảo vệ hoặc quy trình thu hoạch nghiêm ngặt sẽ ngăn chặn hiệu quả sự tiếp xúc giữa động vật truyền bệnh và nông sản, từ đó đảm bảo trái cây đến tay người tiêu dùng đạt tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất.

Thực hiện thói quen sơ chế kỹ lưỡng đối với mọi loại trái cây trước khi sử dụng là hàng rào bảo vệ cuối cùng để loại bỏ nguy cơ lây nhiễm virus Nipah. Bạn nên rửa trái cây dưới vòi nước chảy mạnh, sử dụng nước rửa chuyên dụng và tốt nhất là nên gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài thay vì ăn trực tiếp, bởi đây là cách hiệu quả nhất để loại bỏ các vi sinh vật bám trụ trên bề mặt mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV