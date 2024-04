Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Đáp án cho câu hỏi về trải nghiệm sống hạnh phúc đích thực

Nhắc đến Kengo Kuma, thế giới phải trầm trồ về một kiến trúc sư đại tài, một trong những nhà thiết kế ảnh hưởng bậc nhất nền kiến trúc đương đại Nhật Bản. Ông là người đã tạo nên chuẩn kiến trúc Nhật hiện đại - mềm dẻo nhưng vững chắc, khác biệt nhưng hài hòa, thấm nhuần sự hòa hợp và minh triết của phương Đông, song hành cùng sự hiện đại, đa năng và tối giản của phương Tây.

Mới đây, ông là người được chỉ định làm cố vấn để giúp phục hồi thành phố Wajima, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất mạnh nhất tấn công Nhật Bản 13 năm trước. Ông cũng là người tạo nên dấu ấn Phù Tang khắp toàn cầu với Sân vận động Olympic và Paralympic Tokyo cùng hơn 70 công trình tuyệt mĩ khắp thế giới, tiêu biểu như Bảo tàng Nghệ thuật Dân gian của Học viện Nghệ thuật Trung Quốc, Hotel Paris, Bảo tàng Xinjin Zhi, Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Taketa, “Welcome, feeling at work” ở Ý…

Trước khi thiết kế công trình như The Miyabi, Kengo Kuma luôn dành nhiều thời gian nghiên cứu thiên nhiên, vật liệu để tìm kiếm sự hòa hợp.

Lối kiến trúc mà Kengo Kuma theo đuổi là “kiến trúc tử tế” trên tinh thần tôn trọng mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Trước khi khởi động một dự án, ông luôn dành nhiều thời gian để tìm hiểu về vị trí, địa hình, tình hình dân cư, cảnh quan thiên nhiên… từ đó lựa chọn vật liệu và phong cách thiết kế phù hợp nhất.

Mới đây nhất, để nhận lời thiết kế The Miyabi - phân khu đóng hiếm hoi tại Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, Kuma cùng các cộng sự KKAA đã bay từ Nhật sang Việt Nam, dành nhiều tháng trời tại đảo Vũ Yên để tìm hiểu văn hóa, vật liệu bản địa, cảm nhận sông nước, gió trời, tìm hiểu cây cỏ, thiên nhiên… Cuối cùng, KTS đại tài đã kiến tạo nên một The Miyabi hoàn toàn khác biệt, một sản phẩm được tính toán, thiết kế chi li, tỉ mỉ đến từng chi tiết, được ví như một kiệt tác phong cách sống trên đảo Vũ Yên.

Không quá khi nói rằng The Miyabi được vị kiến trúc sư nổi tiếng chăm chút như một đứa con tinh thần tâm huyết nhằm giúp mỗi gia chủ cảm nhận được trọn vẹn sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên thuần khiết, triết lý sống tối giản nhưng đậm đà chất lượng. Đó chính là hạnh phúc mà người Nhật luôn hướng tới.

“Người Nhật đã tìm kiếm đáp án cho câu hỏi ‘hạnh phúc thật sự của con người là gì?’ Tôi tin là trong tương lai, người Việt Nam cũng sẽ suy nghĩ hạnh phúc thật sự là gì. Và tôi đang đưa các suy tư của mình vào kiến trúc Việt”, ông từng chia sẻ.

The Miyabi - Tuyệt phẩm ẩn mình trong kiệt tác thiên nhiên

Dành rất nhiều tâm sức sáng tạo, Kengo Kuma từng tiết lộ The Miyabi là một dự án vô cùng đặc biệt và xuất sắc, ngay cả trong những dự án do chính ông và đội ngũ KKAA thiết kế. Như một kiệt tác hiếm có, The Miyabi ẩn mình trong bức tranh thiên nhiên đậm hơi thở Phù Tang được chắt lọc tinh tế, cho chủ nhân chiêm ngưỡng bốn mùa nước Nhật ngay trước hiên nhà.

Sự đẳng cấp, xa xỉ của The Miyabi là không gian sống vượt trội, riêng tư, tĩnh tại.

Với triết lý thiết kế đặc trưng không trộn lẫn, Kengo Kuma và đội ngũ cộng sự đã tạo dấu ấn cho từng căn biệt thự The Miyabi bằng cách kết hợp khéo léo giữa cảnh quan bản địa và chất liệu tự nhiên. Chính tính bền vững, thuần khiết và sự tối giản nội thất toát lên sự xa xỉ một cách kín đáo, tạo ra một không gian The Miyabi độc bản, nơi mà mọi cư dân có thể trải nghiệm thiên nhiên một cách trọn vẹn và gần gũi nhất.

Chạy uốn lượn quanh biển nước mặn trải cát trắng, The Miyabi như đem cả bức tranh thiên nhiên tráng lệ vào sau hiên nhà. Bất cứ khi nào, gia chủ đều có thể chìm đắm trong cảm xúc bình yên đắt giá với không khí biển khơi hòa quyện cùng hơi thở Phù Tang ngay trong khuôn viên nhà mình. Thoát khỏi sự phô trương của của cải, sự sang trọng thầm lặng tại The Miyabi chính là không gian sống thực sự thanh bình, tinh tế, chất lượng, sự riêng tư tĩnh tại… làm nên giá trị độc quyền cho mỗi căn biệt thự đóng.

Không chỉ có vậy, The Miyabi còn được KTS Kengo Kuma sáng tạo đột phá, quy hoạch kỹ càng, chấm phá khác biệt với nền tảng là chất sống tinh hoa xứ Phù Tang. Ở đó các công viên cây xanh, công viên Zen Park, công viên Ikigai… được đặt trong không gian hài hòa, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ. Từng mảng xanh được quy hoạch chỉn chu trước mỗi căn nhà, hệ thống tiểu cảnh cây cỏ, hoa, lá, đá, sỏi, nước… đều được sắp đặt tinh tế nhằm đem đến bức tranh thiên nhiên tao nhã, thuần khiết cho những chủ nhân danh giá.

The Miyabi có thể xem là câu trả lời cho những cư dân hiện đại đang kiếm tìm một không gian sống mang lại hạnh phúc đích thực. Giá trị cuộc sống, định nghĩa về hạnh phúc của gia chủ The Miyabi nhờ vậy được nâng lên một tầm cao mới mà ở đó, con người và thiên nhiên nâng niu, nương tựa vào nhau trong một thế giới muôn màu.

