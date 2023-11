Dấu ấn Adam Levine trong sự nghiệp âm nhạc bất hủ của Maroon 5

Ngày 16/12 này, anh và đồng đội sẽ mang đến bầu không khí bùng nổ cho hàng chục nghìn khán giả tại siêu nhạc hội 8 Wonder Winter, hòa cùng tinh thần “lễ hội của lễ hội” náo nhiệt không ngừng nghỉ tràn ngập khắp Phú Quốc United Center.

Sự nghiệp cá nhân đồ sộ của Adam Levine

Ngược dòng lịch sử, năm 1992, cậu học trò tinh nghịch Adam Levine nảy ra ý tưởng thành lập ban nhạc học trò và rủ ba cậu bạn thân tham gia, lấy tên là Kara’s Flowers. Ngay từ ngày đầu, anh đã thể hiện vai trò dẫn dắt ban nhạc, hát chính kiêm chơi guitar, Jesse Carmichael chơi keyboard, Mickey Madden đảm nhiệm guitar bass và Ryan Dusick đánh trống. Trải qua gần 3 thập kỷ, Adam Levine là thành viên chưa từng có 1 ngày rời khỏi Maroon 5.

Không kể đến thành công vang dội đạt được cùng với nhóm, Adam Levine từng hợp tác riêng với một số nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm Kanye West, Alicia Keys... Chất giọng đặc biệt và tính không gò bó đã cho phép anh khám phá nhiều thể loại khác nhau, từ pop và rock đến R&B và hip-hop. Năm 2014, anh phát hành đĩa đơn solo đầu tiên, “Lost Stars”, đạt vị trí thứ 83 trên Billboard Hot 100 và được đề cử cho giải Best Original Song (nhạc nền hay nhất trong phim “Begin Again”) tại Oscar 2015.

Adam Levine thể hiện ca khúc solo đầu tay “Lost Star”. Ảnh: Cắt từ video

Bản cover “Purple Rain” - được mệnh danh là ca khúc thất tình vĩ đại nhất và đứng thứ 18 trong danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại của Rolling Stone - do Adam Levine solo được cả Billboard và các trang tin lớn như NBC đánh giá là “đáng chú ý” và “đạt nốt cao ấn tượng”. Một số trang web đánh giá âm nhạc còn cho rằng đây là màn trình diễn tốt nhất của Levine tính đến thời điểm đó. Ca khúc này vẫn thường xuyên được thảo luận trên báo chí và các diễn đàn hàng thập kỷ sau đó.

Bên cạnh đó, Adam Levine còn rất được yêu thích với vai trò là huấn luyện viên của “The Voice” trong 16 mùa giải liên tiếp. Trang tin chuyên về người nổi tiếng Soinik nhận xét sự hiện diện lôi cuốn và những hướng dẫn sâu sắc của Levine đã thu hút sự yêu mến từ cả thí sinh và người xem, trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất của chương trình.

Adam Levine được yêu thích với vai trò giám khảo The Voice trong 16 mùa liên tiếp. Ảnh: NBC

Nhóm trưởng Maroon 5 cũng không ít lần lấn sân làm diễn viên. Anh xuất hiện trong một tập của “30 Rock” trên NBC vào năm 2009, theo IMDB, và có một vai diễn đáng nhớ trong ba tập phim “American Horror Story” vào năm 2012, cùng các vai trong “Family Guy, Pitch Perfect 2”...

Đồng thời, Levine còn khởi nghiệp thành công khi đồng sáng lập dòng nước hoa “222” và ra mắt nhãn hiệu thời trang của riêng mình, “Adam Levine Collection”. Những dự án kinh doanh mạo hiểm nhưng được đánh giá cao, thể hiện tầm nhìn sáng tạo và khả năng lãnh đạo vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc của Adam Levine. Với tài năng và sức hút đặc biệt, anh cũng được vinh danh là “Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh” do Tạp chí People bình chọn năm 2013, gia nhập danh sách những nhân vật lừng lẫy trước đó bao gồm Channing Tatum, Brad Pitt, Johnny Depp, Ryan Reynolds, George Clooney và Matt Damon.

Adam Levine được tạp chí People bình chọn là “Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh” năm 2013

Thủ lĩnh tài ba “không bao giờ tách rời” và dấu ấn âm nhạc lừng lẫy cùng Maroon 5

Một điều “kỳ lạ” hiếm có trong lịch sử âm nhạc, Adam Levine chưa từng tách rời khỏi Maroon 5 bất kể thời cuộc mặc dù sở hữu tài năng và sự nghiệp của “một trong những ca - nhạc sĩ thành công nhất trong cùng thế hệ đương thời”. Anh vẫn được cả thế giới biết đến là một nghệ sĩ độc lập thành danh. Nhưng một khi đã nói về Maroon 5 thì phải nhắc về Adam Levine – “linh hồn của nhóm” với sáng tác linh hoạt, tone giọng tenor cao ngất ngưởng, chất giọng đặc biệt, khả năng khuấy động sân khấu thiên bẩm, cùng vẻ ngoài quyến rũ “chết người”.

Khi nhóm nhạc Kara’s Flowers chính thức đổi tên thành Maroon 5 và phát hành album đầu tay, "Songs About Jane", vào năm 2002, thành công liên tục đến với Adam Levine và đồng đội. Nhiều ca khúc trong album như "This Love" và "She'll Be Loved" đã trở thành những bản hit đình đám, đưa danh tiếng của nhóm trở thành ban nhạc hot nhất trên trường quốc tế, tạo đà cho những siêu phẩm liên tiếp xâm chiếm các bảng xếp hạng âm nhạc, cùng những màn trình diễn mang tính biểu tượng.

Được đánh giá là “bước đột phá của Maroon 5”, ca khúc “This love” nhanh chóng lọt top 3 bài hát được nghe nhiều nhất năm 2004, mang về giải Grammy ở hạng mục Màn trình diễn nhạc Pop xuất sắc nhất. Ca khúc do Adam Levine và tay chơi keyboard Jesse Carmichael chắp bút, cũng được đánh giá là mang tất cả đặc điểm nổi bật của Maroon 5 giai đoạn đầu: giai điệu có hồn, chất nhạc rắn rỏi, giọng ca nội lực, dễ đi vào lòng người và đầy lôi cuốn cho đến tận hôm nay. MV “This Love” mang lại Giải thưởng MTV cho Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất cho nhóm.

“Girls like you” - do Adam Levine tham gia viết lời và Maroon 5 trình diễn cùng nữ rapper Cardi B lần đầu ra mắt năm 2017 - nhận được sự yêu mến của khán giả và đánh giá cao từ giới phê bình nhờ giai điệu giản dị, bắt tai, lời hát mang thông điệp tích cực, thể hiện sự trân trọng đối với phụ nữ. Bài hát nhận được một đề cử giải Grammy lần thứ 61, và chiến thắng ba hạng mục trên tổng số năm đề cử tại giải thưởng âm nhạc Billboard năm 2019 bao gồm Top Bài hát Hot 100. MV của ca khúc ra mắt năm 2018 với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nữ hàng đầu thế giới như Camila Cabello, Phoebe Robinson, Aly Raisman, Sarah Sliverman, Gal Gadot… và cô vợ siêu mẫu Behati Prinsloo cùng con gái 4 tháng tuổi của Adam Levine trở thành 1 trong 3 video ca nhạc cán mốc 2,2 tỷ lượt xem nhanh nhất thế giới.

Năm 2019, ca khúc “Sugar” của họ tạo tiếng vang mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành “thánh ca đám cưới” suốt nhiều năm sau. MV ấn tượng nhờ màn “đột kích” của Maroon 5 tại 6 lễ đường ở Los Angeles để trực tiếp hát chúc mừng các đám cưới đang diễn ra.

Maroon 5 “đột kích” đám cưới trong MV “Sugar”. Ảnh: Cắt từ video.

Xuyên suốt sự nghiệp của Maroon 5, Adam Levine đã cùng đồng đội trải qua hàng chục tour lưu diễn hoành tráng và đáng chú ý bậc nhất với phong cách âm nhạc “nhiều năm sau nghe lại vẫn như mới”. Điển hình có Overexpose Tour - chuyến lưu diễn thứ 8 của Maroon 5, kéo dài suốt 2 năm với các điểm dừng trên khắp châu Mỹ, châu Á, châu Âu và Australia, trong đó có có một số quốc gia lần đầu Maroon 5. Tại Bangkok, ban tổ chức cho biết 12.000 vé tour diễn đã bán hết trong 3 ngày, lập kỷ lục cho các đêm ca nhạc của nghệ sĩ nước ngoài tại xứ chùa vàng vào thời điểm đó.

Tháng 2/2015, nhóm bắt đầu tour “Maroon V” tại Dallas và kết thúc vào tháng 5/2018 tại Zapopan, Mexico, bao gồm 137 buổi biểu diễn tràn ngập cảm hứng. Tổng doanh thu của toàn tour “Maroon V” đạt hơn 140 triệu USD. Tiếp đó là “Red Pill Blues Tour” kéo dài từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2019, với hơn 60 đêm diễn tại châu Mỹ, Australia, châu Á và châu Âu, thu về hơn 80 triệu USD.

Các tour diễn của Maroon 5 đều được đầu tư hoành tráng và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ.

Gần đây nhất, World Tour 2022 xuyên lục địa với 21 concert cũng để lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả tại các thành phố lớn trên 12 quốc gia. Đây cũng là tour diễn kỷ niệm 20 năm Maroon 5 ra mắt album đầu tay của mình, mang đến nhiều tầng cảm xúc cho những khán giả trung thành suốt gần 3 thập kỷ qua của nhóm nhạc.

Sau gần 3 thập kỷ, vượt qua hàng loạt thử thách khắc nghiệt của ngành công nghiệp âm nhạc, gặp nhiều đồn đoán về những lần hợp tan, Adam Levine vẫn cùng “ban nhạc học trò thuở xưa” – nay là “tượng đài pop rock đương đại” đạt được gia tài giải thưởng đồ sộ, bao gồm 3 giải Grammy, 10 đề cử giải Grammy, và 19 đề cử giải American Music và giữ vững “biểu tượng” Maroon 5.

Trong siêu nhạc hội 8Wonder Winter diễn ra tại Phú Quốc United Center ngày 16/12, hàng chục nghìn khán giả sẽ được trực tiếp “bùng cháy” cùng những giai điệu bất hủ do Adam Levine và đồng đội Maroon 5 trình diễn xuyên suốt hơn 75 phút. Với tài năng, qui mô, sự đầu tư tầm cỡ quốc tế như tất cả sự kiện âm nhạc đầy danh tiếng của Maroon5, 8Wonder hứa hẹn mang đến những “kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder” bất tận và tràn ngập niềm vui.

Siêu nhạc hội 8Wonder Winter chính thức mở bán vé với chi phí từ 1 - 10 triệu đồng/người.

