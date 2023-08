Danh tính “nàng tiên cá” ở đảo Phú Quý: Lặn như đang múa, thấy muốn ra đảo liền

Trải nghiệm bơi lặn dưới đại dương đang hot rần rần trong giới trẻ nhờ những clip đẹp lung linh được lan truyền trên TikTok. Nhưng điều khiến cộng đồng mạng thích thú không chỉ có trải nghiệm lặn tự do dưới biển, mà còn là những chàng trai cô gái vừa có ngoại hình đẹp, lại vừa có kỹ năng tốt.

Tạo ra những màn "trình diễn dưới nước" bằng sự dẻo dai của cơ thể, chủ nhân kênh TikTok "Mò đi lạc" thu về hàng triệu lượt xem khi đăng tải hành trình đi lặn ở hòn đảo Phú Quý. Cô nàng cũng sở hữu hơn 118k người theo dõi, hàng chục nghìn bình luận dưới mỗi clip lặn sâu. Không ít người yêu thích bộ môn này còn ưu ái gọi Mò là "nàng tiên cá" khi thấy cô nàng lướt dưới biển cả nhẹ như không.

Clip múa dưới nước đem đến sự thích thú cho người xem vì mang vibe quá nhẹ nhàng dù đang ở sâu dưới nước.

"Mò đi lạc" là nickname Hà Phạm (quê Thanh Hóa) tự đặt cho mình. Một cô gái từng sợ nước, không biết bơi nhưng khi đặt chân đến đảo Phú Quý thì mọi chuyện đã khác. Vượt qua nỗi sợ, Hà Mò học bơi, học lặn và bắt đầu hành trình khám phá đại dương xanh. Tại đây, niềm đam mê lặn tự do của Hà bắt đầu.

Không giữ đam mê một mình, Hà Mò quay lại hành trình học lặn và chia sẻ nó đến mọi người thông qua những clip ngắn. Từng thước phim dù chỉ vài chục giây nhưng hút mắt người xem đến lạ. Cô nàng đầu tư kỹ càng và chỉn chu từ trang phục, kỹ năng đến động tác dẻo dai như đang múa dưới nước, mang đến cảm hứng muốn trải nghiệm bộ môn lặn tự do này cho vô số người.

Cô gái lặn dưới nước nhưng nhẹ nhàng như đang biểu diễn múa.

Những hình ảnh đẹp chẳng khác nào nàng tiên cá của Hà Phạm.

Chia sẻ về những điều được và mất khi dấn thân vào bộ môn lặn tự do này, Hà Mò cho biết thứ đánh đổi nhiều mà nhận lại càng nhiều hơn. Từ một làn da trắng chuyển dần sang ngăm đen, mặt bắt đầu xuất hiện tàn nhang vì phơi nắng. Nhưng điều nhận lại thì có kể mãi cũng không hết được: Những trải nghiệm chưa từng được thử, chui hang, lặn hang động, ngắm nhìn và khám phá đại dương xanh...

Trong một bài đăng của mình, Hà Mò viết: Lặn tự do giống như một giấc mơ vậy, nơi mọi thứ bình yên, tĩnh lặng còn bạn thì không trọng lực. Đó là một cảm giác tự do thuần khiết!

Hà Phạm (9x, Thanh Hóa)

