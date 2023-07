Danh sách hơn 153.000 biển số ôtô sắp đấu giá, nhiều biển số siêu đẹp

Về quy trình, theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, sau khoảng 30 ngày kể từ khi đăng tải công khai danh sách biển số ôtô được đưa ra đấu giá sẽ diễn ra phiên đấu giá chính thức, dự kiến từ ngày 15 đến 20-8. Việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện hoàn toàn trên mạng, tại trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Sau phiên đấu giá biển số, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số ôtô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá; thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ôtô thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước. Nội dung thông báo kết quả trúng đấu giá gồm: Biển số ôtô trúng đấu giá, tên, mã định danh của cá nhân, tổ chức (trường hợp tổ chức chưa được cấp mã định danh thì ghi mã số thuế hoặc số quyết định thành lập tổ chức); địa chỉ người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá, số tiền phải nộp, số tài khoản chuyên thu do Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để nộp tiền trúng đấu giá; thời hạn nộp tiền trúng đấu giá; việc hủy kết quả đấu giá nếu không nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định. Trong 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe. Theo quy định, giá khởi điểm của một biển số ôtô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, thống nhất trong cả nước; tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của 1 biển số ôtô đưa ra đấu giá; bước giá là 5 triệu đồng.