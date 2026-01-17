Đang ở tù, bà Vũ Thị Thúy - vợ ca sĩ Khánh Phương vẫn bị phạt nặng về tội bán chui cổ phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 (mã: SJC).

Lý do, bà này đã bán 1,63 triệu cổ phiếu SJC, tương ứng giá trị 16,3 tỷ đồng theo mệnh giá vào ngày 31/3/2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo quyết định, bà Vũ Thị Thúy bị phạt tiền 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, tương ứng 326,3 triệu đồng; đồng thời bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.

Ca sĩ Khánh Phương là người đăng ký kết hôn với bà Vũ Thị Thúy

Bà Vũ Thị Thúy, 43 tuổi, quê Thanh Hóa, còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bất động sản Nhật Nam. Bà bị bắt giữ từ tháng 9/2023 (6 tháng sau thương vụ “bán chui”) và hiện đang bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", liên quan đến vụ án tại Nhật Nam.

Thông qua cam kết lãi cao 7 - 8%/tháng khi đầu tư vào bất động sản của Nhật Nam, bà Thúy cùng đồng phạm đã huy động được 43.300 hợp đồng, với số tiền hơn 9.100 tỷ đồng giai đoạn 2020 - 2023. Trong đó, 4.144 tỷ đồng được dùng để trả tiền gốc; còn gần 5.000 tỷ đồng của 13.980 bị hại bị bà Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân. Nữ chủ tịch sau đó sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu.

Mối quan hệ giữa bà Vũ Thị Thúy, ca sĩ Khánh Phương và SJC

Trong giai đoạn “lừa đảo” được số tiền lớn, bà Vũ Thị Thúy bắt đầu thương vụ thâu tóm SJC, khi đó ca sĩ Khánh Phương xuất hiện với vai trò là chồng bà Thúy.

Cuối năm 2022, cặp đôi Thúy - Phương trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 1.01 sau khi mua vào gần 3,2 triệu cổ phiếu, tương đương 45,51% cổ phần. Ngay sau đó, ĐHĐCĐ bất thường được triệu tập, bà Thúy trở thành Chủ tịch HĐQT, còn ông Phương là Thành viên HĐQT.

Thương vụ diễn ra chóng vánh khi bà Thúy đã bán hết cổ phần SJC vào tháng 3/2023, còn ông Phương bán hết vào tháng 8/2023.

Khoảng thời gian này cũng là lúc cổ phiếu SJC biến động mạnh, với mức tăng giảm bất thường tính bằng lần. Đến tháng 4/2024, SJC đã bị đình chỉ giao dịch.

Diễn biến SJC giai đoạn cặp đôi Phương - Thúy xuất hiện

Sau khi bà Thúy bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định ca sĩ Phạm Khánh Phương (người đăng ký kết hôn với bà Thúy) được vợ nhờ giao dịch mua cổ phiếu SJC. Trên thực tế, nam ca sĩ này không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của Thúy, cũng không biết nguồn gốc số tiền vợ chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với ông Phương.

Tác giả: Hải Băng

Nguồn tin: dautu.kinhtechungkhoan.vn