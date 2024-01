Cựu cục phó Trần Hùng kêu oan vụ 'bảo kê' sách giáo khoa giả

Theo dự kiến, ngày 22-1 tới, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo kêu oan của ông Trần Hùng, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường.

Bị cáo Trần Hùng (đeo kính) được dẫn giải tại tòa

Trước đó cuối tháng 7-2023, trong phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Trần Hùng 9 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Ba người ở Đội Quản lý thị trường số 17 (Hà Nội) là Lê Việt Phương, cựu đội phó, bị tuyên phạt 30 tháng tù; Phạm Ngọc Hải bị tuyên phạt 20 tháng tù cho hưởng án treo và Thành Thị Phương Đông 18 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị tuyên phạt mức án 27 tháng tù giam về tội Môi giới hối lộ.

Ở nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát, 10 năm tù về tội Sản xuất hàng giả, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Sau phiên sơ thẩm, 18 trong 36 người đã kháng cáo. Ông Hùng là người duy nhất kêu oan, số còn lại đều xin giảm nhẹ hình phạt hoặc được hưởng án tù treo.

Theo cáo buộc, năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu giữ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Cao Thị Minh Thuận biết ông Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra, nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để được xử lý nhẹ.

Bị cáo Hùng đồng ý với đề nghị của bị cáo Thuận, nhưng yêu cầu phải chỉ điểm một số cơ sở in lậu sách khác. Sau đó, bị cáo Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải để gặp ông Hùng, bày tỏ muốn chi 400 triệu đồng để xin bỏ qua vụ việc.

Sau đó, ông Hùng đã hướng dẫn các bị can thay đổi lời khai về nguồn gốc, chuyển từ sách do Thuận mua thành sách do người khác mang đến ký gửi. Ngoài ra, bị cáo Trần Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính.

Sáng 15-7-2020, Hải cầm 300 triệu đồng đến phòng làm việc của bị cáo Trần Hùng. Tại đây, Hải đã gọi điện để bị cáo Hùng nói chuyện với bị cáo Thuận, hướng dẫn viết lại bản tường trình thay đổi lời khai nguồn gốc sách bị thu giữ.

Đáng chú ý, tại phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Trần Hùng liên tục nói mình bị vu khống, bị oan, và cho rằng "Viện Kiểm sát hoàn toàn sai lầm khi cáo buộc nhận hối lộ". Bởi theo bị cáo này, tháng 7-2020, Đội quản lý thị trường số 17 phối hợp Tổ 304 (nơi ông Trần Hùng làm Tổ trưởng) kiểm tra công ty của bị cáo Cao Thị Minh Thuận, thu giữ hơn 27.000 quyển sách giả. Tại đây, bà Thuận đã xin ông Hùng bỏ qua vụ việc. Tuy nhiên, ông Hùng nói không có thẩm quyền và kiên quyết không bỏ qua.

"Sau đó, bà Thuận gọi điện cho tôi xin đến nhà để gặp. Tôi vẫn kiên quyết nói mình không có thẩm quyền, cứ theo luật mà làm"- cựu tổ trưởng 304 khẳng định tại phiên tòa cấp sơ thẩm.

Bên cạnh đó, theo bị cáo Hùng, khi Hải mang tiền đến phòng làm việc thì cựu tổ trưởng tổ 304, khẳng định đã "chỉ thẳng tay vào mặt Hải mắng luôn, mày định hối lộ tao à, có muốn báo công an không. Thuận còn nhờ cả lãnh đạo Công an Hà Nội nhờ tao còn không ăn thua"- lời khai của ông Hùng tại tòa.

Bào chữa cho ông Hùng, luật sư cho rằng viện kiểm sát chỉ dựa vào lời khai "nhiều mâu thuẫn" của Hải để buộc tội thân chủ mà không đưa ra các chứng cứ vật chất khác, là chưa thuyết phục.

Đối đáp, đại diện viện kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ kết luận ông Hùng nhận 300 triệu đồng thông qua Nguyễn Duy Hải, chứ không chỉ căn cứ vào duy nhất lời khai của bị cáo Hải. Lời khai của Nguyễn Duy Hải về việc đưa tiền cho ông Trần Hùng đảm bảo logic, phù hợp với chứng cứ khác.

Bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội cũng nhận định lời khai của Hải nhiều mâu thuẫn về thời điểm đưa tiền nhưng xuyên suốt quá trình điều tra, xét xử, Hải đều thừa nhận giúp Thuận đưa tiền cho ông Hùng. Hải khai cũng khớp với kết quả thực nghiệm điều tra cũng như sơ đồ hiện trường diễn ra việc đưa tiền do Hải vẽ lại.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17-8-2021, bị cáo Trần Hùng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" nhưng sau đó thay đổi tội danh sang "Nhận hối lộ". Vụ án này trải qua nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan điều tra cùng viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm cáo buộc ông Trần Hùng tội nhận hối lộ

Tác giả: Nguyễn Hưởng