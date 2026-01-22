Cục Thuế: Không dùng doanh thu năm 2026 để truy thu thuế hộ kinh doanh

Từ năm 2026, chính sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh đã chính thức bị xóa bỏ, để chuyển sang kê khai doanh thu, xuất hóa đơn bán hàng và kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế.

Cục Thuế cho biết không sử dụng doanh thu năm 2026 để kiểm tra, xử lý hồi tố đối với hộ kinh doanh

Theo đó, căn cứ vào dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ quan thuế sẽ xác định doanh thu hằng năm của hộ kinh doanh để tính và thu thuế theo đúng quy định. Thời gian qua, đã phát sinh tâm lý lo ngại sẽ bị truy thu, xử phạt nếu doanh thu thực tế khi nộp thuế kê khai tăng cao hơn nhiều so với mức khoán của các năm trước.

Mới đây, Cục thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Công văn 307/CT-PC năm 2026 về việc không xử lý vi phạm khi chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Theo đó, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tránh các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình chuyển đổi từ phương pháp khoản sang phương pháp kê khai theo các quy định nêu trên, Cục Thuế đã hướng dẫn nội dung liên quan đến việc không xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể, trường hợp các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán trong năm 2025, trở về trước và đã được cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu và xác định mức thuế khoán, khi chuyển sang hình thức kê khai thuế từ ngày 1-1-2026, cơ quan thuế không thực hiện kiểm tra thuế, không sử dụng doanh thu khai thuế của hộ kinh doanh năm 2026 để xử lý hồi tố.

Việc không kiểm tra, hồi tố xử phạt nêu trên áp dụng cả với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thay đổi về quy mô sản xuất, kinh doanh dẫn đến doanh thu khoản thuế thay đổi từ 50% trở lên trong năm 2026.

Theo Cục Thuế, điều này không áp dụng đối với trường hợp các cơ quan có thẩm quyền phát hiện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hành vi gian lận, che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Trường hợp này hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP hoặc trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể xử lý hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó vào ngày 10-12, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Theo luật mới, mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân, hộ kinh doanh được điều chỉnh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm và cho phép trừ mức này trước khi tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động