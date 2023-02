Cục Đăng kiểm huy động cả đăng kiểm viên bị khởi tố đi làm

Tính đến ngày 26-2, cả nước có 121/489 dây chuyền kiểm định phải tạm dừng hoạt động do đơn vị đăng kiểm đang bị cơ quan công an điều tra, hoặc không đủ điều kiện hoạt động theo nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, hoặc tự đóng cửa. Riêng tại Hà Nội có tổng số 31 đơn vị đăng kiểm với 61 dây chuyền kiểm tra nhưng tới nay chỉ còn 16 đơn vị đăng kiểm còn hoạt động tương ứng với 31 dây chuyền kiểm tra, chiếm 53%. Dự báo số đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới do thiếu nhân sự. Tại TP.HCM có 19 đơn vị đăng kiểm với 48 dây chuyền kiểm tra, tới nay chỉ còn 11 đơn vị hoạt động tương ứng với 26 dây chuyền kiểm tra, chiếm 54%. Dự kiến ngay trong tháng 3-2023, năng lực kiểm định của các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động tại Hà Nội chỉ đạt 52% nhu cầu kiểm định xe của người dân; các trung tâm đăng kiểm còn lại tại TP.HCM chỉ đáp ứng 53% nhu cầu kiểm định xe của người dân. Đặc biệt trong tháng 4-2023, các trung tâm đăng kiểm xe tại TP.HCM sẽ có thể ùn tắc nghiêm trọng hơn nữa và nguy cơ đứt gãy hệ thống kiểm định do năng suất kiểm tra chỉ đạt 31% nhu cầu kiểm định xe của người dân.