Cử tạ Việt Nam giành 2 HCĐ tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2025

Cụ thể, nữ đô cử Đào Thị Yến, đại diện nữ duy nhất của Việt Nam ở hạng cân nữ 44kg đã chinh phục thành công mức cử giật 64kg, qua đó giành vị trí thứ ba (HCĐ).

Đào Thị Yến giành HCĐ hạng cân 44kg nữ

Đào Thị Yến chỉ đứng sau hai đối thủ đến từ Trung Quốc và Ấn Độ vốn được đánh giá là ứng viên vô địch từ trước giải.

Theo đánh giá của Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam, màn thể hiện của Đào Thị Yến tại đại hội lần này là vượt trên kỳ vọng chuyên môn, bởi trước giải đội chỉ đặt mục tiêu vào top 5 châu lục.

Cùng với đó, niềm hy vọng của cử tạ trẻ Việt Nam - Hùng Văn Thế cũng tranh tài ở hạng cân dưới 56kg nam.

Ở nội dung cử giật Hùng Văn Thế khởi đầu tốt khi nâng thành công các mức tạ 107kg và 111kg. Đến lần cử giật thứ 3 với mức tạ 114kg, đô cử trẻ Việt Nam không thể nâng thành công.

Rất đáng tiếc bởi cả hai đô cử xếp trên Hùng Văn Thế đều chỉ cử giật được ở mức 112kg. Do đó ở phần cử giật, đô cử Việt Nam giành HCĐ.

Như vậy, cử tạ đã mang về thêm 2 HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Hiện tại Việt Nam đang có được 5 HCB và 6 HCĐ, tiếp tục xếp hạng 24.

Tác giả: Vĩnh Hải

Nguồn tin: Báo Văn Hóa