Công an phường “khoanh vùng” nhanh nhóm người sử dụng ma túy và tàng trữ vũ khí

Vào khoảng 8h50 ngày 26/4, Tổ công tác thuộc Công an phường Mạo Khê tiến hành kiểm tra nhà trọ (địa chỉ: tại Tổ 3, khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, TP Đông Triều) do Nguyễn Văn Khang thuê để cho một số nhân viên ở. Tại thời điểm kiểm tra trong nhà trọ có 9 người.

Qua kiểm tra phát hiện trong phòng ngủ của Hoàng Thị Ba, SN 1998, trú tại xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, thu giữ 1 ống hút được quấn bằng 1 tờ tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng, bên trong có bám dính chất tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy) và 1 thẻ cứng có bám dính chất tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy).

Từ trái sang phải: Nguyễn Văn Khang, Lê Đức Thịnh, Trần Quang Minh, Hoàng Thị Mai.

Tổ công tác đã triệu tập các trường hợp trên về trụ sở Công an phường để làm việc, tiến hành test nhanh ma túy, kết quả có 2 trường hợp dương tính với chất ma tuý, gồm: Lê Đức Thịnh, SN 2002, trú tại thôn Nghĩa Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão, TP Hải Phòng và Hoàng Thị Mai, SN 1997, trú tại thôn Thống Nhất, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh khai thác nhanh, các đối tượng Lê Đức Thịnh và Hoàng Thị Mai đã khai nhận sử dụng trái phép chất ma túy cùng với Nguyễn Văn Khang (người đứng ra thuê nhà để ở trọ) và Trần Quang Minh, SN 2001, nơi đăng ký thường trú: thôn Phúc Thọ 1, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, hiện thuê trọ ở Tổ 3, khu Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê, TP Đông Triều.

Công an phường đã triệu tập các đối tượng Nguyễn Văn Khang và Trần Minh Quang. Tại cơ quan Công an, cả 4 đối tượng trên cùng khai nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ do Nguyễn Văn Khang thuê để ở vào đêm ngày 23/4 và rạng sáng ngày 24/4/2025. Được biết, đối tượng Hoàng Thị Mai có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới chấp hành xong án phạt từ trong tháng 1/2025.

Hoàng Minh Thành và tang vật thu giữ tại nơi ở

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Mạo Khê tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, truy xét ngay. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận số ma túy để sử dụng là do mua của đối tượng Hoàng Minh Thành, SN 1990, trú tại khu Yên Trung, phường Yên Thọ, TP Đông Triều.

Đến 16h cùng ngày, Công an phường Mạo Khê đã phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Hoàng Minh Thành, phát hiện và thu giữ 5 viên thuốc dạng con nhộng (nghi bên trong là chất ma túy), đặc biệt tại phòng ngủ của Hoàng Minh Thành phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng nghi là vũ khí quân dụng (1 khẩu súng trường dạng AR15 và 1 khẩu súng ngắn dạng K59), 2 hộp tiếp đạn (1 hộp tiếp đạn lắp trong súng trường AR15, có 3 viên đạn và 1 hộp tiếp đạn trong có 4 viên đạn).

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Minh Thành để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Thịnh, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Văn Khang, Trần Quang Minh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Hà Tâm - Đình Huấn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân