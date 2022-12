Công an Bình Dương lên tiếng về dự án "mỗi camera giá hơn 1 tỷ đồng"

Thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương cho biết, giữa tháng 11, Công an tỉnh có báo cáo về tiến độ triển khai dự án hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: L.A.).

Trong đó, hệ thống camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông sẽ được triển khai tại 205 điểm với 421 camera. Kinh phí dự kiến cho dự án này khoảng 470 tỷ đồng.

Trước thông tin chi phí ước tính cho mỗi camera giá hơn 1 tỷ đồng là quá cao, Thượng tá Thân cho biết đây là dự kiến ban đầu, dự án vẫn chưa được UBND tỉnh phê duyệt.

Số tiền này không phải để chi toàn bộ mua camera, mà còn nhiều chi phí khác kèm theo như: Hệ thống điều hành, hạ tầng kết nối, xây dựng cơ sở hệ thống trung tâm điều khiển, phí thuê đường truyền, bảo trì…

Theo Thượng tá Thân, camera sử dụng trong hệ thống phải có độ phân giải cao, chụp được biển số trong đêm, chống lóa, có dung lượng cao lưu trữ nên phải đầu tư loại camera chất lượng tốt để phát hiện cháy từ khoảng cách 6km, xử lý phạt nguội vi phạm giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Ngoài ra, còn hai dự án khác trong tổng dự án này là hệ thống camera phục vụ quản lý giao thông, trật tự trên quốc lộ 13 (thị xã Bến Cát) gồm 28 camera giám sát giao thông và giám sát vi phạm tín hiệu đèn giao thông; hệ thống điều hành giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn gồm 40 camera.

