Nghệ An: B.ắ.t nhóm đối tượng sử dụng m.a t.ú.y trong phòng hát karaoke

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Các đối tượng gồm: Đ.T.T, SN 1994, trú tại xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An; N.X.T, SN 2004, trú tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; N.V.A, SN 2007, trú tại xã Sơn Giang, Hà Tĩnh; N.H.A.T, SN 2008, trú tại xã Thuần Trung, Nghệ An; N.H.T, SN 2007 và N.H.T, SN 2005, cùng trú tại xã Văn Hiến, Nghệ An; V.B.N, SN 2007, trú tại phường Thành Vinh, Nghệ An; V.T.H.T, SN 2008, trú tại xã Hưng Nguyên, Nghệ An.

Quá trình kiểm tra các tang vật liên quan

Ma túy các đối tượng sử dụng được xác định là Ketamine

Tang vật thu giữ: 3,5g ketamin, 1 đĩa sứ màu trắng, 1 ống hút, 1 thẻ nhựa, 1 bật lửa, 9 điện thoại di động, 9,8 tr tiền mặt.

Hiện đã chuyển toàn bộ hồ sơ vật chứng cùng người bị bắt, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra xử lý theo pháp luật

Tác giả: Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn