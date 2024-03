Cờ trong tay CLB Nam Định

Trận Nam Định (bên trái) thắng SLNA 1-0 trên sân Vinh. Ảnh: VPF

Giờ đến lúc đội bóng thành Nam phất cờ tận dụng thành công cơ hội làm nên lịch sử.

Xứng đáng ngôi đầu

Nam Định cán đích sau nửa chặng đua ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 29 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với đội xếp thứ 2 - Bình Dương và tạo ra khoảng cách tới 7 điểm so với Công an Hà Nội, đội đứng thứ 3.

Trên hành trình đầy bất ngờ của lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt luôn chứng tỏ được tinh thần quật khởi, không đầu hàng trước khó khăn. Theo thống kê, đội bóng thành Nam có 3 trận thắng đến từ những phút bù giờ.

Đơn cử như vòng 12 gần đây, bàn thắng quyết định của Văn Vũ giúp Nam Định giành trọn 3 điểm trên sân Sông Lam Nghệ An đến ở phút 90+5. Trận này, từ phút 72, đội khách còn thi đấu thiếu người khi Lucas Alves nhận thẻ vàng thứ 2. Hay trận hòa trước Công an Hà Nội của đội bóng thành Nam cũng đến từ bàn gỡ 2-2 ở phút cuối hiệp 2.

Bản lĩnh là yếu tố cần có, song thực lực mới là điều kiện tiên quyết mở cửa chiến thắng và tạo dựng sự vững vàng trong cuộc đua đường trường, khốc liệt như V-League.

Với gói hợp đồng tài trợ “khủng”, lên đến vài chục tỷ đồng/mùa, Nam Định từng bước xây dựng đội hình thiện chiến cả về năng lực chuyên môn lẫn kinh nghiệm.

Dàn hảo thủ chinh chiến nhiều năm ở tầm câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia như Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Văn Toàn, Văn Vũ… cùng với bộ đôi ngoại binh chất lượng Rafaelson - Hendrio đã giúp đội bóng thành Nam bứt tốc ngay từ vạch xuất phát. 3 trận thắng liên tiếp đầu mùa, kỷ lục của bóng đá Nam Định ở V-League đến nay phần nào cho thấy sức mạnh của đội bóng này.

Ngoài ra, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt gần như không bị phân tán sau những quãng nghỉ cho đội tuyển Việt Nam tập trung. Chẳng hạn sau đợt nghỉ đầu tiên vào tháng 11/2023, diễn ra 2 trận vòng loại World Cup 2026, Nam Định trở lại bằng chiến thắng ấn tượng 4-2 trên sân Hà Tĩnh.

Hoặc gần đây, V-League nghỉ kéo dài từ 27/12/2023 – 17/2/2024 khiến các câu lạc bộ luôn “đau đầu” tìm cách quản quân, duy trì phong độ. Nhưng với Nam Định, họ vẫn giữ được sự tập trung để rồi đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-1 ngay tại Lạch Tray trong ngày V-League trở lại. Nếu để thấy rõ hơn sự khác biệt này thì sau đợt nghỉ đầu, Hà Nội thua Bình Định trên sân nhà, Công an Hà Nội thất bại 1-3 tại Hải Phòng. Mới đây, cũng chính Hà Nội thua trước Thanh Hóa.

Nam Định đang thực sự là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Vị thế ấy được đội bóng này tạo dựng và giữ gìn từ đầu mùa cho đến nay, đứng số 1 trong 11/13 vòng đấu và số 1 lượt đi. Thành quả ấy như đã phân tích, không phải đến từ may mắn mà dựa trên nền tảng của một tập thể chất lượng, có chiều sâu đội hình. Đặc biệt là yếu tố ngoại binh.

Theo thống kê bàn thắng từ trang Transfermarkt, kết thúc năm 2023, tiền đạo Rafaelson của Nam Định xếp thứ 13 trong số những chân sút tốt nhất, với thành tích 27 bàn thắng sau 26 trận, trung bình 84 phút/bàn. Trong đó, Rafaelson ghi 16 bàn thắng cho Bình Định ở mùa giải 2023, và 11 bàn thắng trong màu áo Nam Định ở lượt đi mùa giải 2023 - 2024.

Tuấn Anh (trái) tập cùng các đồng đội ở câu lạc bộ Nam Định. Ảnh: INT.

Tính đến hết lượt đi V-League mùa này, Rafaelson đã có 14 bàn, đóng góp xấp xỉ một nửa trong tổng số 30 bàn của Nam Định. Số bàn thắng của chân sút người Brazil này bằng với tổng số bàn thắng của các đội như TPHCM, Quảng Nam, và nhiều hơn so với Hà Tĩnh (11 bàn), Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công (cùng 10 bàn), hay Khánh Hòa (8 bàn).

Trong lịch sử V-League, chân sút ngoại tốt nhất là Đỗ Merlo - 24 bàn ở mùa giải 2016, trong màu áo SHB Đà Nẵng. Nếu tính chung cả giải vô địch quốc gia, vua phá lưới tốt nhất là Lê Huỳnh Đức - 25 bàn ở mùa giải 1996. Với phong độ và hiệu suất ghi bàn cao như hiện nay, Rafaelson nhiều cơ hội xô đổ và thiết lập kỷ lục về số bàn thắng của một vua phá lưới V-League.

Bên cạnh Rafaelson, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt còn sở hữu mũi tấn công nguy hiểm Hendrio, có thể đá tiền đạo cắm, tiền vệ cánh, hộ công. Cầu thủ này sinh năm 1994, được đào tạo từ lò La Masia, từng chơi cho đội trẻ Barcelona và Real Betis.

Hendrio là ngoại binh có trình độ kỹ thuật hàng đầu và đáng xem nhất ở V-League trong 3 năm gần đây. Kết thúc lượt đi, cầu thủ này đã có 8 pha lập công và 7 kiến tạo thành bàn cho đội bóng thành Nam. Rafaelson - Hendrio - Văn Toàn trở thành bộ ba tấn công có sức mạnh khủng khiếp, đủ sức khoan phá bất cứ hàng phòng ngự nào ở V-League. Đó cũng là lý do giúp đội bóng này ghi nhiều bàn nhất lượt đi (30 bàn), nhiều hơn 10 bàn so với đội Công an Hà Nội, hay câu lạc bộ Hà Nội sở hữu nhiều tuyển thủ chỉ có được 18 bàn thắng.

Tiền đạo Rafaelson (trái) đang có phong độ cao trong màu áo Nam Định. Ảnh: VPF.

Cẩn thận không thừa

V-League 2023 - 2024 mới đi được một nửa chặng đường. Thứ hạng lúc này mới chỉ là tạm thời. Năm nay, thể thức thi đấu trở lại đá lượt đi, lượt về như thường lệ, chứ không chia làm 2 giai đoạn. Phía trước vẫn còn 13 vòng đấu với nhiều ẩn số khó lường.

Theo thống kê, lần gần nhất và duy nhất bóng đá Nam Định vô địch hạng đấu cao nhất Việt Nam là ở giải hạng A năm 1985. Sau khi bóng đá Việt Nam chuyển mình lên chuyên nghiệp vào năm 2000, Nam Định từng giành ngôi Á quân năm 2004 nhưng cũng có thời gian dài khủng hoảng, xuống hạng và phải chơi ở hạng Nhất suốt 7 năm (2011 đến 2017).

Trong những năm qua, Nam Định cũng thường xuyên đua trụ hạng hơn là cạnh tranh các vị trí ở nhóm đầu bảng, hoặc đặt ra những mục tiêu ở nửa trên bảng xếp hạng.

Nam Định đã chứng tỏ được năng lực và bản lĩnh ở lượt đi. Tuy nhiên, ở chặng lượt về, đội bóng thành Nam cần phải thể hiện nhiều hơn thế. Trước lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nhận chỉ tiêu vào top 4, và nhiều đối thủ chưa đánh giá cao họ. Tâm lý hoàn toàn thoải mái. Nhưng lúc này, Nam Định bay cao, vươn lên vị trí số 1, đi kèm cũng là áp lực và đòi hỏi nặng nề hơn rất nhiều về chức vô địch.

Vũ Hồng Việt và các học trò đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Nếu không có bản lĩnh đặc biệt cũng như những biện pháp khôn ngoan, chưa chắc Nam Định có thể đứng vững ở lượt về. Bài học từ thất bại của Bình Định, đội bóng từng mang danh “Chelsea Việt Nam” trong cuộc đua vô địch 2 năm trước vẫn còn đó.

Bên cạnh đó, vị trí số 1 của Nam Định và khoảng cách điểm số khá an toàn hiện nay còn có nguyên nhân từ sự sa sút của các ứng cử viên vô địch. Công an Hà Nội khép lại lượt đi với 22 điểm. Phong độ của đội bóng ngành Công an vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết, nhất là trong vai trò đội mạnh. Hai trận thua liên tiếp gần đây, cùng trước Thể Công Viettel, một ở V-League và một ở cúp Quốc gia cho thấy rõ hơn vấn đề của đội bóng này.

Những hạn chế của đội đương kim vô địch V-League đang dần lộ diện rõ hơn. Câu lạc bộ Hà Nội chưa thể tìm ra lối thoát sau những cuộc khủng hoảng diện hẹp, đặc biệt với vị trí cầm quân. Tuy nhiên, nếu những đội bóng có thực lực này tìm ra lối thoát, chẳng hạn Mano Polking kịp thời giúp Công an Hà Nội lấy lại phong độ ở lượt về, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nam Định không có được sự tập trung cao độ.

Tuy sở hữu hàng công rất mạnh, song hàng thủ Nam Định không có được sự chắc chắn tương xứng. 17 bàn thua sau 13 trận là con số báo động với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, trong khi đội nhì bảng Bình Dương chỉ thua 11 bàn và trong số 4 đội đứng sau Nam Định không đội nào thua nhiều như thế.

Lối chơi tấn công giúp Nam Định ghi nhiều bàn, mang đến những trận đấu kịch tính, giàu cảm xúc. Nhưng ranh giới thắng/thua, thành/bại cũng khá mong manh. Nên nhớ lượt về của V-League với những trận đấu định đoạt số phận nhiều đội bóng ở cả 2 đầu bảng xếp hạng luôn có biến số, cũng như khó lường hơn rất nhiều.

Khán giả Nam Định hân hoan với việc đội nhà chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Tài năng, sự nổi tiếng của cầu thủ quê Thái Bình khiến anh luôn được yêu mến, săn đón.

“Tôi trân trọng cơ hội được trao và sẽ thi đấu hết mình để cống hiến cho đội bóng mới. Tôi đã sẵn sàng để chinh phục thử thách”, Tuấn Anh phát biểu trong ngày ra mắt đội bóng thành Nam.

Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết Tuấn Anh là cầu thủ mà mọi đội bóng đều muốn có. Ông xem tuyển thủ quốc gia này là miếng ghép hoàn hảo cho tuyến giữa của Nam Định, giúp đội nhà kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt, hạn chế bị rơi vào tình trạng “bị đối thủ phản công khi đang ào ào tấn công”.

Mặc dù vậy, Tuấn Anh đang dưỡng thương và chưa có được trạng thái thể lực, cảm giác bóng tốt nhất. Trong buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới (17/3, P.V), cầu thủ sinh năm 1995 vẫn còn đau nên phải tập nhẹ riêng. Bản thân anh thừa nhận, chấn thương chưa bình phục.

“Về đội bóng mới mấy ngày rồi mà chưa tập luyện, sinh hoạt cùng mọi người nên ngại quá. Vì vậy, tôi đã vào tập cùng anh em”, Tuấn Anh cho biết.

Như vậy, chưa chắc Nam Định có thể sử dụng ngay Tuấn Anh cho những trận đầu lượt về V-League, và cái thiếu và yếu của đội bóng thành Nam nằm ở hàng phòng ngự. Theo lịch thi đấu, 3 trận liên tiếp của lượt về Nam Định lần lượt gặp Hà Nội (30/3, sân Hàng Đẫy), Bình Định (4/4, Thiên Trường) và sau đó là Công an Hà Nội (Hàng Đẫy).

Cờ đã đến tay đội bóng thành Nam, nhưng thầy trò Vũ Hồng Việt có giữ và giương cao nó cho đến cuối mùa không?

Chiến thắng ấn tượng và có lẽ ý nghĩa nhất của các cầu thủ Nam Định là dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Thiên Trường đã nóng trở lại, xứng danh với tên gọi “chảo lửa”. Như ở vòng 13 khóa sổ lượt đi, 18 nghìn khán giả đến sân cổ vũ đội nhà, con số này vượt xa Hàng Đẫy (8.000, Thể Công Viettel), Gò Đậu (4.500, Bình Dương) hay Quy Nhơn (4.000, Bình Định). Cũng cần nói thêm, ở nửa cuối giai đoạn 2 V-League 2023, Nam Định bị hội cổ động viên nhà phản ứng dữ dội sau trận thua khó hiểu trước đội Công an Hà Nội. Hội cổ động viên Nam Định đã tuyên bố giải thể.

