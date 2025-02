Có thể sẽ không bao giờ có iPhone SE 4

iPhone SE 4 sẽ sở hữu phần cứng ngang tầm với iPhone 16, với con chip A18 và 8 GB RAM để đảm bảo khả năng chạy các tính năng Apple Intelligence. Ảnh: Majin Bu.

Apple chuẩn bị ra mắt một mẫu iPhone mới vào ngày 19/2, được cho là phiên bản kế nhiệm của dòng iPhone SE. Tuy nhiên, có vẻ như thiết bị này sẽ không mang tên iPhone SE 4 như những tin đồn trước đó.

Tuần trước, CEO Tim Cook đã úp mở về sự xuất hiện của "thành viên mới trong gia đình" trên nền tảng X. Cách nói làm dấy lên những đồn đoán về việc Apple sẽ áp dụng một chiến lược đặt tên khác cho mẫu iPhone này.

Mặc dù Tim Cook không nêu rõ sản phẩm nào sẽ được giới thiệu trong sự kiện lần này, iPhone SE 4 là thiết bị duy nhất hợp lý để ra mắt vào giữa tháng 2. Doanh số iPhone trong quý cuối năm 2024 đã giảm, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc.

Tại đây, Táo khuyết gặp nhiều khó khăn do các đối thủ nội địa. Một mẫu iPhone giá khoảng 500 USD mang thiết kế của iPhone 14 nhưng hiệu năng tiệm cận iPhone 16 sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho nhiều người dùng.

Về tên gọi, BGR cho rằng có thể sẽ không có một chiếc iPhone SE 4 trong danh mục sản phẩm của Apple sau ngày 19/2. Nếu đi theo lối đặt tên trước đây, tập đoàn sẽ gọi nó là "iPhone SE (thế hệ thứ 4)", nhưng có vẻ như công ty muốn tránh sử dụng tên gọi này vì chiến lược.

Một số tin đồn từ vài tuần trước của Majin Bu cho rằng mẫu máy này sẽ có tên là iPhone 16E. Cái tên này phản ánh chính xác hơn bản chất của thiết bị, là một chiếc iPhone giá rẻ nhưng có hiệu năng vượt trội so với iPhone 14 và iPhone 15.

Theo những rò rỉ hiện tại, iPhone SE 4 sẽ sở hữu phần cứng ngang tầm với iPhone 16, với con chip A18 và 8 GB RAM để đảm bảo khả năng chạy các tính năng Apple Intelligence.

Tuy nhiên, để giữ mức giá 500 USD, hãng đã phải cắt giảm một số yếu tố như sử dụng màn hình với thiết kế phần khuyết đỉnh "tai thỏ" thay vì Dynamic Island, chỉ có một camera sau và sử dụng modem 5G do chính Táo khuyết phát triển.

Điều này khiến iPhone SE 4 trở thành một thiết bị hấp dẫn hơn nhiều so với các mẫu SE trước đây. Trước đây, dòng iPhone SE luôn có phần cứng mạnh ngang ngửa với các flagship cùng năm như iPhone SE 3 sở hữu hiệu năng tương đương iPhone 13/13 mini.

Một số mẫu iPhone SE trước đó cũng từng đạt doanh số khá tốt. Tuy nhiên, thương hiệu "iPhone SE" lại gắn liền với hình ảnh của iPhone viền dày và nút Home Touch ID. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số của phiên bản mới nếu Apple vẫn giữ nguyên tên gọi.

Cây bút Mark Gurman của Bloomberg cũng cho rằng việc Tim Cook gọi sản phẩm này là "thành viên mới trong gia đình" có thể là dấu hiệu cho thấy hãng sẽ định vị nó như một dòng iPhone mới thay vì chỉ là bản nâng cấp của iPhone SE. Gurman kết luận rằng với những thay đổi lớn về thiết kế và hiệu năng, việc Apple chọn một cái tên mới là hoàn toàn hợp lý.

Theo BGR, Táo khuyết có thể sẽ ngừng bán iPhone 14 và iPhone 14 Plus ngay trong tuần này. Khi mẫu iPhone SE 4 ra mắt với giá 500 USD, gần như không còn lý do gì để người dùng chọn mua iPhone 14 với giá 599 USD. Đặc biệt là khi dòng iPhone 14 không hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence. Chưa kể, iPhone 14 cũng không còn được bán tại châu Âu do sử dụng cổng Lightning thay vì USB-C theo yêu cầu của EU.

Tác giả: Thúy Liên

Nguồn tin: znews.vn