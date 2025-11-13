Cô giáo mất việc vì dùng thước kẻ nhựa đánh tay học sinh, Sở GD & ĐT nói 'thẩm quyền thuộc trường'

Hình ảnh ghi lại thời điểm cô giáo B. cho học sinh xếp hàng và dùng thước kẻ đánh vào tay các em - Ảnh: MXH

Ngày 12-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai xác nhận Hiệu trưởng Trường THPT Anh hùng Núp, xã Tơ Tung, đã chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo P.T.H.B., giáo viên hợp đồng bộ môn hóa học tại trường này.

Quyết định được Hiệu trưởng nhà trường đưa ra sau khi video quay lại việc cô B. dùng thước kẻ đánh vào tay học sinh lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, sự việc xảy ra vào các ngày 3 và 5-11 trong tiết học môn hóa tại lớp 10A. Trong giờ học, cô giáo B. gọi một số học sinh lên bảng làm bài. Học sinh nào trả lời sai hoặc chưa làm bài tập sẽ xếp hàng và bị cô dùng thước nhựa đánh vào tay nhiều lần.

Sau khi nhận thông tin, ngày 8-11, ông Nguyễn Ngọc Quản, Hiệu trưởng nhà trường, đã mời cô B. làm việc và yêu cầu viết tường trình. Đồng thời tổ chức cuộc họp với phụ huynh học sinh lớp 10A.

Tại cuộc họp, cô B. đã tường trình sự việc và nhận lỗi sai trước lãnh đạo nhà trường cùng phụ huynh học sinh. Các phụ huynh cho rằng hành vi của cô B. xuất phát từ tình yêu và sự lo lắng đối với học sinh, nhưng do thiếu kinh nghiệm xử lý nên dẫn đến sự việc không mong muốn.

Sau cuộc họp, có 14/15 phụ huynh đề nghị cô B. đến từng gia đình phụ huynh học sinh để xin lỗi và đồng ý để cô B. tiếp tục giảng dạy.

Lãnh đạo nhà trường nêu ý kiến sẽ họp hội đồng nhà trường để giải quyết và thông báo đến phụ huynh, học sinh toàn trường kết quả xử lý sau cuộc họp.

Đến ngày 10-11, trong giờ chào cờ, Hiệu trưởng nhà trường công khai xin lỗi tất cả học sinh và thông qua học sinh gửi lời xin lỗi đến phụ huynh. Sau đó, nhà trường họp hội đồng và đưa ra hình thức xử lý là cắt hợp đồng giảng dạy đối với cô B. kể từ ngày 10-11.

Ngày 12-11, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã cố gắng liên hệ vào số điện thoại của Hiệu trưởng nhà trường và cô giáo P.T.H.B. để tìm hiểu sự việc, nhưng không nhận được phản hồi.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai nói gì? Ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, cho hay cô B. là giáo viên hợp đồng, do nhà trường tuyển dụng nên thẩm quyền xử lý về nhân sự thuộc nhà trường. Trong vụ việc này, ông Long cho rằng hành vi của cô B. đã vi phạm các quy định về giáo dục, điều lệ trường trung học phổ thông, xâm phạm tới thân thể học sinh. Do đó dù có tác động mạnh hay nhẹ thì cô B. cũng vi phạm điều lệ giáo dục, vi phạm các điều khoản hợp đồng lao động đã giao kết với nhà trường tại thời điểm tuyển dụng. "Học sinh mỗi em có tính nết khác nhau, cần có nhiều hình thức giáo dục khác nhau cho phù hợp và có sự đồng hành của gia đình, xã hội. Nhưng trong mọi hình thức giáo dục, các thầy cô phải hết sức tránh các hình thức không có trong quy định. Không được thực hiện các biện pháp giáo dục không đảm bảo quy định và điều lệ không cho phép. Trong trường hợp của cô B. có thể coi là một tai nạn nghề nghiệp!" - ông Long chia sẻ.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ