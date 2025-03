Your browser does not support the video tag.

Cô gái xõa tóc, mặc đồ trắng đi trên cao tốc trong đêm tối

Mới đây trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái mặc đồ trắng toát, tóc xõa ngang vai, đi lại trên trong đêm tối trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị và TP.Huế).

Trong clip, cô gái lững thững đi lại giữa 2 làn đường cao tốc, bất chấp việc có các phương tiện đang di chuyển. Rất may, các tài xế đã phản ứng kịp thời trước tình huống bất ngờ, di chuyển chậm lại.

Xem clip, nhiều người bày tỏ sự sợ hãi, hoang mang với tình huống đầy nguy hiểm này. Trong khi đó, cũng không ít bình luận bày tỏ quan điểm theo chiều hướng tâm linh. "Đang đi trên đường mà gặp cảnh này thì chết khiếp", nhiều cư dân mạng đồng quan điểm.

Sự việc nói trên được cho rằng xảy ra vào ngày 5/3. Tuy nhiên mới đây, lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông - Phụ trách tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn) cho biết, sự việc này xảy ra đã lâu nhưng mới được người quay clip đăng lên mạng xã hội. Cô gái trong clip bị bệnh tâm thần. Người này đã được đội đưa về và xử lý theo quy định.



Tác giả: Trần Hương (t/h)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn