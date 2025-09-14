Cô dâu liệt 2 chân ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hôn trường bật khóc

Your browser does not support the video tag.

Đám cưới của Ngọc Hơn và Thương Thương khiến nhiều người rưng rưng, bởi đó là câu chuyện tình yêu vượt qua mọi rào cản.

Ngày 27/7, lễ cưới của Thương Thương và Ngọc Hơn (cùng sống tại Đồng Nai) diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Khoảnh khắc Hơn ngồi trên xe lăn, được người thân đưa vào lễ đường, còn Thương cất giọng hát ca khúc Lễ đường đã khiến ai nấy đều xúc động.

Giữa những tràng vỗ tay chúc mừng, Hơn không kìm được nước mắt. Thấy vợ nghẹn ngào, Thương tiến đến ôm chặt, khẽ vỗ về.

"Người ta thường nói ông trời không bao giờ lấy đi của ai tất cả. Cuộc đời của Hơn chính là minh chứng", Thương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mất đôi chân từ năm 4 tuổi

Tuổi thơ của Ngọc Hơn gắn liền với bệnh viện. Khi mới 4 tuổi, sau một lần té ngã, Hơn lên cơn sốt cao nhiều ngày liền. Bác sĩ chẩn đoán tổn thương rễ tủy, dẫn đến liệt hoàn toàn đôi chân.

Gia đình Hơn chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thể cứu vãn. Từ đó, chiếc xe lăn trở thành bạn đồng hành của cô suốt 24 năm qua. Biến cố ấy để lại trong cô những tổn thương không bao giờ lành.

Những năm tháng đi học, việc di chuyển của Hơn rất khó khăn, phải nhờ đến sự hỗ trợ của cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Nhờ sự yêu thương và động viên của mọi người, suốt 12 năm liền, cô gái ngồi xe lăn ấy vẫn giữ vững thành tích học sinh giỏi.

Thương Thương luôn che chở và an ủi Ngọc Hơn trước những khó khăn trong cuộc sống.

Dù vậy, vì điều kiện gia đình, giấc mơ vào đại học của Ngọc Hơn đành gác lại. Tuy sinh hoạt thường ngày của Hơn có sự bất tiện, Thương tự hào nói về bạn đời: "Việc gì Hơn cũng làm được, chỉ là không thể đứng lên đi lại thôi".

Cả hai quen nhau từ khi Thương học lớp 10, Hơn lớp 8. Khi ấy, họ chỉ dừng lại ở tình bạn, sau đó mất liên lạc vì khoảng cách.

Mãi đến 10 năm sau, định mệnh đưa họ gặp lại, rồi kết nối qua mạng xã hội. Từ vài buổi hẹn cà phê, cặp đôi dần tìm hiểu nhau và chính thức hẹn hò.

Với Thương và Hơn, tình yêu này là sự đồng điệu và thấu hiểu. "Chúng tôi trân trọng nhau, niềm tin dành cho nhau là tuyệt đối. Nhiều lúc không cần nói, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu đối phương nghĩ gì", Thương tâm sự.

Giọt nước mắt ngày cưới

Ngày cặp đôi ra mắt gia đình, cha mẹ của Hơn ủng hộ. Nhưng phía người thân của Thương lại trải qua nhiều trăn trở bởi cô là con gái duy nhất trong gia đình 4 anh em.

Ban đầu, cha mẹ lo lắng cho tương lai của Thương khi quyết định gắn bó trọn đời với Hơn - một cô gái có đôi chân không lành lặn. Nhưng rồi, khi chứng kiến tình yêu chân thành của hai người, gia đình dần chấp nhận.

Từ phản đối, cha mẹ Thương chuyển sang ủng hộ, thậm chí còn dặn dò: "Phải sống hạnh phúc nhé con".

Trong lễ cưới, những ánh mắt rưng rưng của hai bên gia đình là điều mà cặp đôi không bao giờ quên. "Lần đầu tiên tôi thấy cha mẹ khóc, thậm chí còn nhiều người khác nữa", Thương bộc bạch.

Cặp đôi tổ chức lễ cưới vào ngày 27/7 vừa qua.

Trong khoảnh khắc trao lời thề nguyện, Thương chỉ chăm chú nhìn Hơn. Sau này, khi xem lại hình ảnh, Thương mới cảm nhận trọn vẹn sự xúc động lan tỏa trong ngày cưới.

Sau ngày cưới, tổ ấm của cả hai vẫn giữ nếp sống giản dị. Buổi sáng, họ cùng nhau bán cà phê. Sau đó, Thương đi dạy, còn Hơn trở về lo việc nhà, chuẩn bị cơm chờ người thương.

Trước khi kết hôn, Thương và Hơn đã sống cùng nhau suốt 2 năm, nên cuộc sống sau hôn nhân không mang lại quá nhiều bỡ ngỡ.

"Cuộc sống của chúng tôi cứ bình yên như vậy thôi. Được ăn cơm cùng nhau mỗi tối đã là hạnh phúc rồi", Thương mỉm cười nói.

Khi được hỏi về dự định sắp tới, cả hai đều giữ cho riêng mình. Thương chỉ nhẹ nhàng bày tỏ: "Tôi chỉ mong cả hai có sức khỏe, vì khi có sức khỏe mới có thể thực hiện mọi ước muốn và mục tiêu".

Tác giả:Minh Vũ

Ảnh, video: NVCC

Nguồn tin: znews.vn